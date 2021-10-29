بعد ضجة التعيين.. عمدة الرباط: زوجي سيدافع عني مجانا

هبة بريس - الرباط

خرجت عمدة الرباط أسماء اغلالو عن صمتها، على خلفية ضجة تعيين زوجها كمحامي عن جماعة الرباط.

وفي هذا الصدد، أكدت عمدة مدينة الأنوار، أن زوجها قد تطوع للدفاع عنها مجانا و بدون مقابل و لن يتقاضى فلسا واحدا من صندوق المجلس.

وأضافت اغلالو، أن هذا القرار يأتي في اطار ترشيد النفقات و الحكامة الجيدة التي بدأت تنهجها.

هذا ويشار الى أن خبر تعيين غلالو لزوجها كمحامي عن جماعة الرباط أصار ضجة كبرى بالصحف الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1