تنظيم قوافل طبية للكشف عن سرطان الثدي مجانا بجماعات وجدة انجاد

بمناسبة الشهر العالمي “أكتوبر الوردي”، وفي إطار الالتقائية التي تنهجها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع باقي الشركاء، أعطى معاذ الجامعي والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري، الانطلاقة الفعلية للأيام التحسيسية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لفائدة النساء أكثر من 25 سنة.

وتبعا لهذا اللقاء، تم تنظيم قوافل طبية ابتداء من يوم الإثنين 25 أكتوبر إلى غاية 05 نونبر 2021، بشراكة مع المديرية الإقليمية للصحة وجمعية ALL FOR ONE تحت شعار: “نفحص راسي … نحمي حياتي”، وذلك من أجل الكشف والتعريف بالطريقة الصحيحة للتشخيص، وكذا المراكز التي ينبغي التوجه إليها للقيام بالفحوصات، والتكفل بعلاج الحالات التي تم فحصها، حيث ستشمل هذه القوافل، مختلف الجماعات الترابية بعمالة وجدة انجاد: سيدي موسى لمهاية، النعيمة، اهل انكاد، لبصارة، عين الصفا، بني ادرار، سيدي بولنوار، إسلي وبني خالد.

ولهذا الغرض، تمت تعبئة طاقم متكون من أربعة أطباء بمختلف التخصصات (الطب العام، النساء والتوليد)، إلى جانب 8 أطر تمريضية وشبه طبية، كما سيتم توزيع أدوية مجانية على النساء المستفيدات، وتتبع الحالات الإيجابية من طرف قطاع الصحة.

