بالفيديو.. تفاصيل الحريق الذي آتى على سوق القريعة بالبيضاء

طارق عبلا_ هبة بريس

عاشت الساكنة المجاورة لسوق القريعة التابع ترابيا لعمالة مرس سلطان بالدار البيضاء، ساعات في الجحيم بعد اندلاع حريق مهول بسوق القريعة الذي يضم عدد كبير من المحلات التجارية في وضعيات مهترئة تتطلب ايجاد حلول بديلة.

الحريق الضخم الذي التهم مايقارب 21 محلا تجاريا، شكل موضوع نقاش وخلف حالة من الرعب والفزع والاستنفار الكبير بين مختلف الاجهزة الامنية وعناصر الوقاية المدنية، وكذا السلطات المحلية التي عملت على تسهيل عملية ولوج السوق من قبل عناصر الاطفاء لإخماد الحرائق الضخمة التي اندلعت بشكل مخيف في محلات بيع الأثواب والخشب قدرت خسائرها بالملايير.

وكشفت مصادر هبة بريس، أن الحريق الذي اندلع ليلة الخميس الجمعة، تم تسخير لعملية اخماده حوالي 8شاحنات صهريجية، و 2سيارات تابعة للإسعاف، بالاظافة الى دوريات للامن الوطني والقوات المساعدة، في الوقت الذي تمكنت فيه عناصرالوقاية المدنية من السيطرة على الحريق بعد ساعتين من التدخل المكثف رغم الطبيعةالعشواية للسوق، مع انعدام أدنى شروط السلامة و الوقاية من الحرائق، ناهيك عن وجود مواد كيماوية خطيرة قابلة للاشتعال و قابلة للانفجار على رأسها شبح قنينات الغاز مختلفة الاحجام.

هذا وقد تمت عمليات الإغاثة بعد تدخل القائد الإقليمي للوقاية المدنية الفداء مرس السلطان تحت إشراف القائد الجهوي للوقاية المدنية الدار البيضاء السطات الذي انتقل إلى عين المكان لمعاينة و تتبع عملية إخماد الحريق ، الذي خلف خسائر مادية جد هامة، لكن سرعة و نجاعة تدخل عناصر الوقاية المدنية كانت حاسمة وأحالت دون تسجيل ضحايا بشرية.

الحادث خلف موجة سخط بين أرباب المحلات وعموم الساكنة الذين أجمعوا على ضرورة تدخل الدولة لايجاد حلول آنية لتطوير هذا السوق بما يتناسب والمعايير المعمول بها في حماية الممتلكات والنفس والمال، بدل الابقاء عليه في صورته العشوائية الحالية مهددا حياة زواره وأصحاب المحلات التجارية به.

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