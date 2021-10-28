تأجيل النظر في قضية المدير العام للاراديف بفاس

هبة بريس _ ع المحياوي

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2021، تأجيل التحقيق التفصيلي مع المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس إلى غاية يوم 22 نونبر من الشهر المقبل.

وأفادت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق رفض تمتيع المتهم بالسراح المؤقت المقدم من طرف هيئة دفاعه، الذي حدد فيه تاريخ ـ22 من شهر نونبر المقبل تاريخا لانطلاق ثاني جلسة من التحقيق التفصيلي في قضية الرشوة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، والتي ضُبط من خلالها المتهم بصدد تسلم رشوة من مقاول بقيمة 20 ألف درهم بأحد مقاهي وسط مدينة فاس .

وجاء إيقاف المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس بناء على شكاية تقدم بها ضده مقاول للرقم الأخضر .

وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تم وضع كمين محكم للمشتبه فيه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بمساعدة المقاول المشتكي، وهكذا تم ضبط المدير المرتشي بإحدى المقاهي يتسلم من المقاول مبلغ 20000 درهم، حيث انتقلت إلى منزل المعني بالأمر وضبطت مبالغ مالية تقدر بـ43 مليون سنتيم، فضلا عن كون وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة خاصة إلى مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قصد إجراء كافة الأبحاث والتحقيقات الضرورية حول الصفقات الخاصة بالوكالة ومازالت اللجنة تتابع أبحاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن المتهم يتابع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز ضواحي فاس ، طبقا لفصول المتابعة من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى تدبيره.

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