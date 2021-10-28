الخراطي لهبة بريس ..وجود ” الكواتشو ” بلقاح ” فايزر” يتطلب من الوزير توضيحات اكثر

2021-10-28 / 11:35 مساءً
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هبة بريس _ع عياش

اعتبر خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الأجتماعية، إن ظهور بقع سوداء داخل قارورات اللقاح هم بالأساس ثلاثة مراكز للتلقيح بالمملكة واصفا الحادث بالمتوقع.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية مشتركة بجانب الناطق الرسمي للحكومة، ، أن الأمر يتعلق فقط بلقاح فايزر.

وقال مفسرا أن مراحل إعداد قارورة التلقيح الخاص بفايزر يمر من مرحلة تخفيف اللقاح قبل نقله بالحقنة ، موضحا أن المادة المطاطية السوداء “الكاوتشو” الموجودة بالحقن تفتت داخل القارورات، مما تسبب في ظهور البقع السوداء داخل قوارير اللقاح

بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك قال في تصريح لهبة بريس ” الحمد لله .. لقد تكلم السيد الوزير و أكد ان وجود مواد سوداء باللقاح راجع لعدم تمكن الممرضين في نجاح عملية dilution مما تسبب في إدخال اجزاء داخل قنينة اللقاح ”

واضاف الخراطي ..” وحسب تصريح الوزير ؛ سجل هدا الحدت في 3 مراكز ولم يذكر المدن التي سجلت فيها هذا الحادث مستشهدا بأن نفس الوقائع سجلت في دول اخرى .

واسترسل بالقول ” ان الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب السيد الوزير بمعرفة المدة المخصصة لتكوين الاطر الصحية المكلفة بتلقيح مستهلكي الخدمات الصحية، على اعتبار انك وجهت لهم الاتهام و لم تذكر جودة نظام الإغلاق”

وسجل الخراطي ان السيد الوزير تناسى حق المستهلك في الاخبار و المنصوص عليه قانونيا في ديباجة قانون حماية المستهلك. و بالتالي، فمطلوب من الوزير مزيدا من المعلومات لأننا لم نقتنع بما قدمه كتفسير للنازلة.”

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  1. كفى من المزايدة السياسية الكل أصبح خبيرا بمكونات اللقاح.وما معنى كلمة “الحمد لله”على الخطأ؟هل كنت تنتضر اي خطأ لتفرح؟.

  3. هذا السيد عليه مساءلة من صنعوا اللقاح الذي تلقاه ملايين من البشر اليوم يسأل الوزير وكان اللفاح اشتراه المغرب من درب غلف. كفى من الفهامة والمزايدة

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