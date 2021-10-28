الخراطي لهبة بريس ..وجود ” الكواتشو ” بلقاح ” فايزر” يتطلب من الوزير توضيحات اكثر

هبة بريس _ع عياش

اعتبر خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الأجتماعية، إن ظهور بقع سوداء داخل قارورات اللقاح هم بالأساس ثلاثة مراكز للتلقيح بالمملكة واصفا الحادث بالمتوقع.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية مشتركة بجانب الناطق الرسمي للحكومة، ، أن الأمر يتعلق فقط بلقاح فايزر.

وقال مفسرا أن مراحل إعداد قارورة التلقيح الخاص بفايزر يمر من مرحلة تخفيف اللقاح قبل نقله بالحقنة ، موحضا أن المادة المطاطية السوداء “الكاوتشو” الموجودة بالحقن تفتت داخل القارورات، مما تسبب في ظهور البقع السوداء داخل قوارير اللقاح

بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك قال في تصريح لهبة بريس ” الحمد لله .. لقد تكلم السيد الوزير و أكد ان وجود مواد سوداء باللقاح راجع لعدم تمكن الممرضين في نجاح عملية dilution مما تسبب في إدخال اجزاء داخل قنينة اللقاح ”

واضاف الخراطي ..” وحسب تصريحه الوزير ؛ سجل هدا الحدت في 3مراكز لم يذكر المدن التي سجلت هذا الخادث مستشهدا بأن الحادث وقع كدلك في دول اخرى دون دكرها أيضا”

واسترسل بالقول ” ان الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب السيد الوزير بمعرعفة المدة المخصصة لتكوين الاطر الصحية المكلفة بتلقيح مستهلكي الخدمات الصحية، على اعتبار انك وجهت لهم الاتهام و لم تذكر جودة نظام الإغلاق”

وسجل الخراطي ان السيد الوزير تناسي حق المستهلك في الاخبار و المنصوص عليه قانونيا في ديباجة قانون حماية المستهلك. و بالتالي، فمطلوب من الوزير مزيدا من المعلومات لأننا لم نقتنع بما قدمه كتفسير للنازلة.”

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