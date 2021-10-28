رجال أعمال من ميتز الفرنسية يحطون الرحال بجهة الداخلة

هبة بريس- اشعبان لحبيب

قام وفد من مدينة ميتز الفرنسية، الذي يضم عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الفرنسية، بزيارة تفقدية لجهة الداخلة جنوب المملكة.

حيث عقد ذات الوفد، الذي يتكون من مستثمرين ورؤساء الشركات من جنسيات فرنسية، اجتماعا مطول بمقر جهة الداخلة في إطار المهمة الاستطلاعية، التي تهدف إلى التعرف عن قرب للوضع الاقتصادي لجهة الداخلة جنوب المملكة، وكذا محاولة خلق تبادل تجاري واقتصادية وسياحي بين مدينة ميتز الفرنسية وجنوب المملكة المغربية.

اللقاء حضره عدد من المسؤولين، وأعضاء بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب، وذلك لاستكشاف فرص الإستثمار والشراكة بين مدينتي الداخلة وميتز الفرنسية.

يذكر أن مدينة الداخلة، عرفت خلال الأشهر القليلة الماضية، إطلاق خط جوي يربط بين مدينة الداخلة المغربية وعاصمة الجمهورية الفرنسية باريس، وهو الأمر الذي ساهم في تشجيع المستثمرين الفرنسيين لاستكشاف المؤهلات الإقتصادية والسياحية التي تزخر بها جهة الداخلة.

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