بعد شراء السعودية لنيوكاسل.. تركي يوافق على شراء نادٍ إنكليزي آخر

هبة بريس _ متابعة

بعد أسابيع من استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل، يتجه رجل أعمال تركي إلى شراء نادٍ إنكليزي آخر متعهدا بإضفاء الطابع التركي عليه عبر جلب لاعبين وإداريين أتراك.

وقالت صحيفة “هال دايلي ميل” إن قطب الإعلام التركي، أكون إليكالي، وافق على صفقة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 41 مليون دولار، لشراء نادي هال سيتي الذي يلعب في الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى.

وبحسب الصحيفة، لا تزال هناك عقبات أمام الصفقة، إلا أن المالك المصري للنادي، عاصم علام، قبل عرضا من إليكالي لدفع قيمة الصفقة على شكل أقساط، على أن يدفع رجل الأعمال التركي 20 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 27 مليون دولار، إضافية في حال صعود النادي إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة إن إليكالي، الذي بدأ عمله كمراسل ومذيع في تركيا في التسعينات قبل أن يؤسس شركة إنتاج خاصة في 2004، باع حصته في نادي فورتونا سيتارد الهولندي في أبريل الماضي بعد أقل من عام من شرائه النادي.

وتعهد إليكالي بأن يملأ النادي الإنكليزي بالأتراك من مدرب إلى لاعبين وإداريين.

وفشلت صفقات سابقة للاستحواذ على النادي منذ طرحه للبيع في 2014.

وكان رجل الأعمال المصري، عاصم علام، اشترى النادي في 2010 وضخ الملايين في ميزانيته ما سمح بصعوده إلى الدوري الممتاز في 2013 قبل أن ينزل إلى دوري الدرجة الأولى في 2015 ويعاود الصعود في 2016 قبل أن ينزل من جديد في 2020.

ويأتي الاستحواذ المرتقب لرجل الأعمال التركي على نادي هال بعد أسابيع من منح رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، “بي سي بي كابيتال بارتنرز”، و”أر بي سبورتس أند ميديا”، الضوء الأخضر للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد

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