جمعية حراس المرابد بأكادير تستنكر تصريحات أحد منخرطيها وتعتبرها موجهة “فيديو

2021-10-28 / 9:54 مساءً
0


أحمد وزروتي: هبة بريس
أكد طارق الغازي نائب رئيس جمعية حراس المرابد بأكادير في تصريح خص به جريدة هبة بريس، أن ما جاء على لسان أحد المنخرطين لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان، على خلفية قوله بأن الشركة نائلة الصفقة والجمعية تلجأ إلى البلطجة في حل خلافاتها مع المنخرطين، وبأنهما أيضا يهضمان حقوق العمال حارسي المرابد.
وفنذ الغازي ما جاء على لسان المنخرط، حين أدلى للجريدة بمقطع فيديو يظهر فيه المنخرط وهو يشكر الشركة والجمعية ويتمنى لهما دوام الاشتغال بأكادير، مع تأكيده خلال نفس المقطع بأنه مستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي.
وشدد الغازي في تصريحه للجريدة، على أن ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي يشوبه شك في الجهة التي دفعت بذلك المنخرط إلى تغيير رأيه، معتبرا أن الأمر ربما يتعلق بشركة ما تحاول الاستفادة من المرابد خلال الموسم المقبل، محاولة تشويه سمعة الشركة الحالية و الجمعية التي تؤطر حراس المرابد بأكادير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of ”مناصب على المقاس“ تثير غضب ”الدكاترة المعطلين“ بالمغرب

”مناصب على المقاس“ تثير غضب ”الدكاترة المعطلين“ بالمغرب

2021-10-28 / 9:34 مساءً
Photo of نقابة ” البقالي ” تدين الاعتداءات التي تعرض لها صحافيون اثناء تغطيتهم احتجاجات ” جواز التلقيح “

نقابة ” البقالي ” تدين الاعتداءات التي تعرض لها…

2021-10-28 / 8:27 مساءً
Photo of الرباط.. فتح بحث قضائي في واقعة اقتحام إسباني لمستشفى بسيارته

الرباط.. فتح بحث قضائي في واقعة اقتحام إسباني لمستشفى…

2021-10-28 / 8:00 مساءً
Photo of لجنة “حماية المعطيات”.. استخدام الجواز الصحي لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين

لجنة “حماية المعطيات”.. استخدام الجواز الصحي لا يهدف إلى…

2021-10-28 / 7:35 مساءً
Photo of إحباط تهريب كوكايين في ميناء بني أنصار في الناظور

إحباط تهريب كوكايين في ميناء بني أنصار في الناظور

2021-10-28 / 6:49 مساءً
Photo of أوكسفام”: فرض جواز التلقيح واكبه شطط وتضييق على الحقوق

أوكسفام”: فرض جواز التلقيح واكبه شطط وتضييق على الحقوق

2021-10-28 / 6:28 مساءً
Photo of شبكة صحية : على الحكومة تحمل المسؤولية في أضرار ” لقاح كورونا “

شبكة صحية : على الحكومة تحمل المسؤولية في أضرار…

2021-10-28 / 6:16 مساءً
Photo of تعيين وزيرة الاقتصاد والمالية رئيسة لمجلس رقابة إتصالات المغرب

تعيين وزيرة الاقتصاد والمالية رئيسة لمجلس رقابة إتصالات المغرب

2021-10-28 / 6:03 مساءً
Photo of أزيد من مليون و 320 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من مليون و 320 ألف شخص تلقوا الجرعة…

2021-10-28 / 5:41 مساءً
Photo of أخنوش: المغاربة أبانوا عن روح وطنية وانخرطوا بقوة في حملة التلقيح

أخنوش: المغاربة أبانوا عن روح وطنية وانخرطوا بقوة في…

2021-10-28 / 5:37 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق