جمعية حراس المرابد بأكادير تستنكر تصريحات أحد منخرطيها وتعتبرها موجهة “فيديو

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أحمد وزروتي: هبة بريس

أكد طارق الغازي نائب رئيس جمعية حراس المرابد بأكادير في تصريح خص به جريدة هبة بريس، أن ما جاء على لسان أحد المنخرطين لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان، على خلفية قوله بأن الشركة نائلة الصفقة والجمعية تلجأ إلى البلطجة في حل خلافاتها مع المنخرطين، وبأنهما أيضا يهضمان حقوق العمال حارسي المرابد.

وفنذ الغازي ما جاء على لسان المنخرط، حين أدلى للجريدة بمقطع فيديو يظهر فيه المنخرط وهو يشكر الشركة والجمعية ويتمنى لهما دوام الاشتغال بأكادير، مع تأكيده خلال نفس المقطع بأنه مستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي.

وشدد الغازي في تصريحه للجريدة، على أن ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي يشوبه شك في الجهة التي دفعت بذلك المنخرط إلى تغيير رأيه، معتبرا أن الأمر ربما يتعلق بشركة ما تحاول الاستفادة من المرابد خلال الموسم المقبل، محاولة تشويه سمعة الشركة الحالية و الجمعية التي تؤطر حراس المرابد بأكادير.

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