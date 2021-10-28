وزيرة كولومبية..المغرب أضحى ” قوة اقتصادية صاعدة ”
أكدت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية، مارتا لوسيا راميريز، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب أضحى ” قوة اقتصادية صاعدة ” وبوابة لبلادها وللعديد من بلدان أمريكا الجنوبية لولوج الأسواق الإفريقية، لافتة إلى أن المملكة حققت طفرة تنموية وازدهارا بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أبرزت لوسيا راميريز، في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال تعزيز الديمقراطية والتنمية والاقتصاد، مشيرة إلى أن ” البلدين يتقاسمان نفس التحديات والتوجهات في العديد من القضايا، وسنعمل على تمثين هذه الروابط القائمة وتحسينها وتجويدها في المستقبل القريب “.
وبعد أن توقفت المسؤولة الكولومبية عند تداعيات جائحة كورونا، التي كان لها وقع على البلدين، قالت إن ” هذه التحديات تشكل فرصة لنا للاقلاع الاقتصادي كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي قطع أشواطا متقدمة على مستوى التغطية الصحية والتطعيم الجماعي، مما مكنه من تجاوز هذه المرحلة أو هذه الأزمة “.
على صعيد آخر، أفادت لوسيا راميريز بأنه تم إعطاء تعليمات لسفير بلادها الجديد في الرباط، من أجل تمديد الاشراف القنصلي لسفارة كولومبيا بالمملكة المغربية على كامل التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء.
من جانبه، أبرز الطالبي العلمي أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى التحديات والرهانات الحالية التي يعرفها البلدين.
وأضاف أن اللقاء تناول ملف الوحدة الترابية للمملكة، بالإضافة إلى تداعيات جائحة ” كوفيد 19 “، لافتا إلى أن المسؤولة الكولومبية نوهت بالتجربة المغربية في احتواء هذا الوباء وعملية التلقيح التي تابعتها عن كثب دول أمريكا الجنوبية، لاسيما كولومبيا.
وخلص إلى أنه جرى التأكيد أيضا على عزم البلدين للعمل على استعادة الاقتصاد لعافيته ولمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الأزمة الصحية.
18 تعليقات
ألف مرحباً بك المغرب بلد الضيافة والترحيب.هل السيد اخنوش قدم لك كعب الغزال هههههههه
نتمنى لهم التوفيق والمزيد من التألق والابداع بين البلدين كولومبية..
اظن انها سفقة دبلوماسية بالغة الأهمية ولهذا يجب على الحكومة الجديدة ان تراعي لمصلحة المواطن.
على مايبدو ان السيد اخنوش دخل الحكومة بقوة وذالك زيارته الأخيرة إلى الديار السعودية من أجل الاستثمار والأن مع الوزيرة الكولومبية.نتمنى له مسيرة حاشدة بالتغيرات والاصلاح يآرب.
يجب الاستفادة من الخبرة الطبية بين البلدين من أجل مصالح الشعبين ..
على ما أظن أن السيد اخنوش سيكون في المستوى المطلوب وبالتوفيق ..
إن الكفاءات العلمية للسيد اخنوش تخوله ان يكون رئيساً ممتازا جدا والشعب المغربي احسن الاختيار فهو رئيس بمعنى الكلمة..
نتمنى هذه الزيارة لها للمغرب تعطي أهمية وترجع بالنفع على المغاربة …
إنه أظهر للمغاربة مدى حبه لهم وذالك بالمجهود الذي يقوم به تجاه مصلحة الوطن..
الحمدلله رئيسا أحسن بكثير من الرئيس السابق هههههههههههه
نريد التغير والاصلاح بالاخص مجال التشغيل الشباب العاطل عن العمل والاهتمام بالقطاع الاقتصاد الوطني ..
إن السيد اخنوش رجل سياسي عقلاني بامتياز يعرف التصرف والمعاملة الحسنة بين البلدين.
نتمنى ألا تخيب ظنوننا فيك كنا فعلا نريد التغير والاصلاح لان الحكومة السابقة جعلتنا نفقد الثقة حتى في أنفسنا..
نتمنى ألا تكون مثل الحكومة السابقة التي دمرت الاقتصاد ودمرت نفسيتنا الشعب المغربي يريد راحة البال.
إنها سياسة نموذجية تسعى إلى تحقيق مطالب المواطنين والمواطنات.فمسيرة موفقة بإذن الله.
الحمدلله رجعت الابتسامات للشعب المغربي بكل عباراتي جزاك الله خيرا على هذا اللقب الطيب الذي منحته المغاربة…
إنه أظهر للمغاربة مدى عزيمته القوية والجدية في خدمة الشعب المغربي أنه رجل التحديات.
إنها قفزة كبيرة وقوية بالنسبة الاقتصاد الوطني نتمنى له التوفيق والمزيد من الازدهار والتقدم في مسيرتكم السياسية ..