مارك زوكربيرغ: فيسبوك يغير اسمه إلى “ميتا”

2021-10-28 / 9:09 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

في الوقت الذي تواجه فيه شركة فيسبوك انتقادات من المشرعين والمنظمين بشأن قوتها السوقية وقراراتها الخوارزمية وضبط الانتهاكات على منصاتها، أعلن مؤسس الموقع الأزرق مارك زوكربيرغ أن تغير اسمه إلى “ميتا” اعتبارا من اليوم الخميس.

وقالت الشركة في بيان، إنها ستعيد تسمية علامتها التجارية إلى “ميتا”، فيما يعبر القرار الجديد عن فصل هوية الشركة عن الشبكة الاجتماعية التي تحمل اسمًا غارقا في محتوى يواجه اتهامات كبيرة، وتسليط للضوء على التحول إلى منصة حوسبة ناشئة تركز على الواقع الافتراضي.

بدوره، أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في عرض تقديمي في مؤتمر Connect على فيسبوك، الذي عقد يوم الخميس ، “أن metaverse هو الاسم الجديد، من الآن فصاعدًا، سنكون ميتافيرس، وليس فيسبوك”.

وقدم زوكربيرغ شعار الشركة الجديد، موضحا أن كلمة “ميتا” تأتي من الكلمة اليونانية التي تعني “بعد”.

وأضاف أن الاسم يرمز إلى حقيقة أنه يمكنك دائمًا بناء شيء جديد.

كما أفاد بأن العلامة التجارية الجديدة تركز اهتمام الشركة على “metaverse”، حيث يتخلى الشخص عن الشاشات ويختبر تأثير التواجد في الواقع الافتراضي.

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