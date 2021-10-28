نقابة ” البقالي ” تدين الاعتداءات التي تعرض لها صحافيون اثناء تغطيتهم احتجاجات ” جواز التلقيح “

2021-10-28 / 8:27 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها، بعد تلقيها شكاوى عدة تتعلق باعتداءات تعرض لها صحافيون مغاربة في أكثر من مدينة بالتزامن مع احتجاجات.

وقالت النقابة، في بيان لها، إنها “توصلت بشكايات من الرباط والدار البيضاء ووجدة، بشأن عدد من الاعتداءات، التي تعرض لها صحافيون مغاربة، أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الاحتجاجات التي نظمتها مجموعة من المواطنين المغاربة، تعبيراً عن رفضهم جواز التلقيح لولوج مجموعة من المؤسسات الإدارية والفضاءات العمومية”.

وتابعت النقابة أنها اطلعت على مقاطع فيديو تضمنت مشاهد منع وتعنيف لصحافيين من طرف أفراد من القوات العمومية، “رغم أن الصحافيين ضحايا هذا الاعتداء رددوا غير مرة أن حضورهم الوقفات الاحتجاجية للقيام بواجبهم المهني وليس المشاركة في الاحتجاجات”، بحسب البيان.

وعبّرت النقابة عن قلقها البالغ من تواتر هذه الاعتداءات، مذكّرةً بأنها وجّهت مراسلات متعددة للجهات الرسمية المعنية من أجل وضع حد لهذه الظاهرة.

هذا وطالب البيان وزارة الداخلية المغربية بفتح تحقيق في هذه الأحداث وترتيب الجزاءات، وسن إجراءات من شأنها المساهمة في احترام الصحافيين، وضمان قيامهم بواجبهم في أحسن الظروف والأجواء

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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