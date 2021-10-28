أكادير : اعتقال خمسيني بحوزته 3 كلغ من مخدر الشيرا
الصورة من الارشيف

أمن كلميم ينهي ناشط تاجر مخدرات وحجز كمية مهمة

2021-10-28 / 7:53 مساءً
0
هبة بريس- أشعبان لحبيب

تمكنت فرقة خاصة تابعة للشرطة القضائية بمنطقة أمن كلميم، من حجز 2 كيلوغرام من مادة الشيرا، كانت في طريقها الى السوق السوداء بذات المدينة.

هذه العملية تمت مساء اليوم الخميس، حيث تم توقيف شخصا بحوزته الكمية المذكورة، من مخدر الشيرا موزعة إلى عدة أجزاء كانت معدة للترويج.

وحسب مصدر مطلع، فإن الفرقة الأمنية المذكورة تمكنت بعد توصلها بإخباريات في الموضوع، حيث قامت بمجموعة من التحريات، اسفرت عن تحديد مكان المعني بالأمر، وكذا خط سيره اليومي وعلى ضوء هذه المعطيات، تم وضع كمين محكم مكنهم من إيقاف المعني بالأمر، بحي لكرامز وهو في حالة تلبس بحيازة هذه الكمية من المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع الشخص الموقوف لتدابير الحراسة النظرية، من أجل استكمال البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة إلى حين تقديمه للعدالة.

يشار إلى أن هذه العملية، تندرج في إطار المجهودات التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية، بمدينة كلميم من أجل القضاء على منابع هذه السموم وكذا محاربة الجريمة بشتى أنواعها، وعلى رأسهم جرائم المخدرات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الرباط.. شخص يقتحم بسيارته مستشفى الشيخ زايد

الرباط.. شخص يقتحم بسيارته مستشفى الشيخ زايد

2021-10-28 / 5:05 مساءً
Photo of سلا.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف شخص هدد مواطنين بالسلاح الأبيض

سلا.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف شخص هدد مواطنين بالسلاح…

2021-10-28 / 1:52 مساءً
Photo of 19 قتيلا و2269 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

19 قتيلا و2269 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2021-10-27 / 3:02 مساءً
Photo of تفاصيل طمر عامل تحت التراب إثر انهيار ورش بناء بطنجة (فيديو+صور)

تفاصيل طمر عامل تحت التراب إثر انهيار ورش بناء…

2021-10-26 / 6:30 مساءً
Photo of امن العيون يطلق الرصاص لتوقيف تاجر كوكايين

امن العيون يطلق الرصاص لتوقيف تاجر كوكايين

2021-10-26 / 6:25 مساءً
Photo of طنجة .. جهود متواصلة لانقاذ عامل من انهيار اتربة ورش مبنى

طنجة .. جهود متواصلة لانقاذ عامل من انهيار اتربة…

2021-10-26 / 2:26 مساءً
Photo of أكادير : قتل زوجته بعد شكوك بالخيانة والأمن يبحث عن الجاني

أكادير : قتل زوجته بعد شكوك بالخيانة والأمن يبحث…

2021-10-26 / 1:18 مساءً
Photo of وصلت في طائرة مسيرة من سبتة الى الفنيدق.. حجز شحنة من الأقراص المخدرة

وصلت في طائرة مسيرة من سبتة الى الفنيدق.. حجز…

2021-10-26 / 11:28 صباحًا
Photo of تطوان..جثة ستيني تستنفر الأمن

تطوان..جثة ستيني تستنفر الأمن

2021-10-24 / 6:36 مساءً
Photo of خنزير بري يرسل شخصين إلى مستعجلات سيدي افني

خنزير بري يرسل شخصين إلى مستعجلات سيدي افني

2021-10-23 / 1:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق