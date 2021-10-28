أمن كلميم ينهي ناشط تاجر مخدرات وحجز كمية مهمة

هبة بريس- أشعبان لحبيب

تمكنت فرقة خاصة تابعة للشرطة القضائية بمنطقة أمن كلميم، من حجز 2 كيلوغرام من مادة الشيرا، كانت في طريقها الى السوق السوداء بذات المدينة.

هذه العملية تمت مساء اليوم الخميس، حيث تم توقيف شخصا بحوزته الكمية المذكورة، من مخدر الشيرا موزعة إلى عدة أجزاء كانت معدة للترويج.

وحسب مصدر مطلع، فإن الفرقة الأمنية المذكورة تمكنت بعد توصلها بإخباريات في الموضوع، حيث قامت بمجموعة من التحريات، اسفرت عن تحديد مكان المعني بالأمر، وكذا خط سيره اليومي وعلى ضوء هذه المعطيات، تم وضع كمين محكم مكنهم من إيقاف المعني بالأمر، بحي لكرامز وهو في حالة تلبس بحيازة هذه الكمية من المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع الشخص الموقوف لتدابير الحراسة النظرية، من أجل استكمال البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة إلى حين تقديمه للعدالة.

يشار إلى أن هذه العملية، تندرج في إطار المجهودات التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية، بمدينة كلميم من أجل القضاء على منابع هذه السموم وكذا محاربة الجريمة بشتى أنواعها، وعلى رأسهم جرائم المخدرات.

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