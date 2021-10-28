بعد جيف بيزوس …إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اقتربت ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي يحتل المركز الأول كأغنى أثرياء العالم، من 300 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مجلة ”فوربس“ الأمريكية المتخصصة، ليصبح أول رجل في التاريخ يقترب من الوصول لهذا الرقم.

وقالت ”فوربس“ أن ثروة ماسك قفزت لتصل إلى نحو 271.3 مليار دولار، بزيادة حوالي 41.7 مليار دولار ، وذلك بعد أن قفزت قيمة أسهم شركته بنسبة 12.7% بعد إعلان شركة ”هيرتز“ لتأجير السيارات طلبها 100 ألف سيارة لبناء أسطولها من السيارات الكهربائية من إنتاج شركة ”تيسلا“ بحلول نهاية عام 2022.

وتسببت الصفقة في قفزة تاريخية لثروة ماسك تقدر بنحو 36 مليار دولار يوم الإثنين الماضي، وهي أضخم ثروة تتحقق في يوم واحد، بحسب مؤشر ”بلومبرغ“.

وبذلك أصبحت ثروة مؤسس شركة ”تسلا“ أعلى بنحو 100 مليار دولار من جيف بيزوس مالك شركة ”أمازون“، والبالغة ثروته 193 مليار دولار، والذي كان يتصدر سابقًا قائمة أثرياء العالم

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