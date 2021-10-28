إحباط تهريب كوكايين في ميناء بني أنصار في الناظور

هبة بريس _ الرباط

تمكنت مصالح الأمن الوطني، والجمارك في ميناء بني انصار في الناظور، خلال عملية مشتركة، صبيحة اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب 3 كيلوغرامات، و351 غراما من مخدر الكوكايين، كانت قادمة من بلجيكا نحو المغرب.

وجرت العملية الأمنية المذكورة حين تم توقيف سائق شاحنة للنقل الدولي، تحمل لوحة ترقيم مغربية، بعد وصوله مباشرة إلى ميناء بني انصار، في رحلة بحرية، حيث خضعت الشاحنة ذاتها لإجراءات المراقبة الحدودية الروتينية، قبل أن يتم اكتشاف هذه الكمية المهمة من الكوكايين، وهي مخبأة بعناية داخل محرك للتبريد خاص بالشاحنة.

وعلى إثر ذلك، تم اعتقال سائق الشاحنة، وتسليمه لمصالح الشرطة القضائية في الناظور، قصد تعميق البحث، والتقصي في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف، وملابسات هذا الملف

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