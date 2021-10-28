أوكسفام”: فرض جواز التلقيح واكبه شطط وتضييق على الحقوق

2021-10-28 / 6:28 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

عبرت منظمة أوكسفام في المغرب، عن قلقها عن قلقها الشديد إزاء تداعيات فرض الحكومة المغربية لجواز التلقيح على عموم المواطنين والمواطنات للولوج إلى المؤسسات العمومية.

ورصدت المنظمة ماصاحب هذا الفرض من شطط في تقييد الفضاءات العمومية، وسوء التقدير في تضييق حرية التنقل والولوج للخدمات العمومية قصد الحصول على وثائق ومعلومات وخدمات عمومية، يحتاجها المواطن.

وأكدت أوكسفام على ضرورة الاستمرار في التعبئة الشاملة لكل مرافق الدولة قصد المساهمة الفعالة، كل من موقعه، في القضاء على الوباء والحد من تداعياته الكارثية على ظروف عيش شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين.
ومقابل ذلك أكدت المنظمة على أن التعبئة المرجوة لا يجب أن تكون على حساب الحقوق والحريات الفردية والجماعية في كل الفضاءات.

وفي المقابل دعت أوكسفام إلى الاحتكام السليم للقانون ولتطبيقاته الفضلى التي تجعل من حقوق الانسان وكرامته المتأصلة غير قابلة للتصرف تحت أية ذريعة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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