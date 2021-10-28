شبكة صحية : على الحكومة تحمل المسؤولية في أضرار ” لقاح كورونا “

هبة بريس _الرباط

سجلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة موقفها حيال ” اجبارية التلقيح ” وقالت إن “إجبارية جواز التلقيح” تعني “إجبارية التلقيح”،

وامام هذا التقابل ترى الشبكة انه على الحكومة أن تتحمل كامل المسؤولية في التعويض عن الأضرار الآنية والمستقبلية الناجمة عن التطعيم بلقاحات كوفيد 19ودعت الاخيرة الحكومة الى سن نظام خاص للتعويض عن أضرار اللقاحات بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بآثار جانبية نتيجة لقاح “كورونا”.

واعتبرت الشبكة أنه وأمام قرار إجبارية جواز التلقيح، أصبح مبدأ الاختيار غير ذي جدوى، وأضحى الخضوع لثلاثة جرعات من لقاح ضد كوفيد-19 إجباريا وليس اختيارا، وهذا الفرض، يجعل الحكومة متحملة لكافة مسؤولياتها في تغطية كافة المضاعفات المحتملة، ومطالبة بتوفير تعويض للضحايا والالتزام بشكل واضح بتحمل مسؤولية كل الحالات التي تظهر عليها أعراض جانبية بعد التلقيح أو في حالة الوفاة بسببه.

وأشارت الشبكة إلى تسجيل عدد من الأعراض الجانبية لتلقي اللقاح، رغم انعدام الوضوح والشفافية في الإعلان عن نوعية الأعراض الجانبية وخطورتها الناجمة عن جرعات اللقاحات، والتي يمكن أن تصل إلى الوفاة.

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