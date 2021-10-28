تعيين وزيرة الاقتصاد والمالية رئيسة لمجلس رقابة إتصالات المغرب

2021-10-28 / 6:03 مساءً
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هبة بريس

قدم مجلس رقابة اتصالات المغرب، خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد في 25 أكتوبر 2021 على تعيين ثلاث أعضاء جدد.

ويتعلق الأمر بكل من، نادية فتاح العلوي، التي تشغل حالياً منصب وزيرة الاقتصاد والمالية في الحكومة المغربية، مكان محمد بنشعبون للمدة المتبقية من ولايته، أي إلى غاية انعقاد الجمعية العامة العادية لسنة 2025، كما تم اختيارها في نفس الوقت، كرئيسة لمجلس الرقابة.

كما تم تعيين هشام عبد الله القاسم، الذي حل محل محمد هادي الحسيني للفترة المتبقية من ولايته، أي حتى انعقاد الجمعية العامة العادية لسنة 2025. حيث يعمل هشام عبد الله القاسم كمدير عام ونائب رئيس مجلس إدارة بمجموعة وصل لإدارة الأصول وبنك الإمارات دبي الوطني.

ويمتلك هشام عبد الله القاسم خبرة تزيد عن 18 عا ًما في المجال البنكي. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والبنكية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية وتطوير القيادة التنفيذية.

كما تم تعيين محمد كريم بنيس، الذي عين مكان السيد محمد سيف السويدي لما تبقى من ولايته، أي حتى انعقاد الجمعية العامة العادية لسنة 2025. حيث يشغل محمد كريم بنيس منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة اتصالات.

وهو حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد وتمويل الشركات من Sciences-Po (العلوم السياسية) بباريس ، وماجستير في إدارة الأعمال من المدرسة الوطنية للجسور والقناطر بباريس ودكتوراه في الاقتصاد والتكنولوجيا من المعهد الوطني للفنون والمهن بباريس. بالإضافة إلى ذلك، فقد اجتاز محمد كريم بنيس بنجاح التكوين الخاص “بالمدير المالي التنفيذي” في كلية كولومبيا للأعمال في نيويورك

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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