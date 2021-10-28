أخنوش: المغاربة أبانوا عن روح وطنية وانخرطوا بقوة في حملة التلقيح

هبة بريس - الرباط

أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالانخراط القوي للمواطنين في الحملة الوطنية للتلقيح، مؤكدا أن التلقيح يظل الوسيلة الوحيدة التي أثبتت فعاليتها في التصدي لجائحة (كوفيد-19).

وثمن أخنوش، في كلمة له في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، بصيغة حضورية وافتراضية، الدور الكبير الذي يقوم به المواطنون، منوها بالروح الوطنية التي أبانوا عنها، وبانخراطهم القوي في الحملة الوطنية للتلقيح.

وأبرز اخنوش، يضيف البلاغ، أن الـ24 مليون مواطن الذين استفادوا من التلقيح، “كانوا فاعلين أساسيين في مواجهة الجائحة، وبفضل انخراطهم في عملية التلقيح مكنوا المغرب من بناء حصن ضد (كوفيد-19)”.

وأكد رئيس الحكومة أنه “كلما اقتربت بلادنا من بلوغ الأهداف المنشودة، والمتمثلة في تحقيق مناعة جماعية، كلما اقتربنا أكثر من العودة للحياة الطبيعية التي يطمح لها كل واحد منا”، مجددا دعوته للمواطنين بالانخراط في هذه العملية الوطنية.

وذكر، في هذا السياق، بالأشواط الكبيرة التي حققها المغرب في محاربة جائحة (كوفيد-19)، بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتتبع الشخصي لجلالة الملك للوضعية الصحية بالمملكة، منذ تسجيل أول حالة إصابة بالوباء، وكذا الإشراف الشخصي لجلالته على توفير الكميات الكافية من جرعات اللقاح.

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