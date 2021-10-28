نادي القضاة يدعو ”المترشحين الفائزين“ إلى الدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام

هبة بريس - الرباط

عقد المكتب التنفيذي، لـ “نادي قضاة المغرب”، بعد الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2021، اجتماعا عاديا خصصه لدراسة ومناقشة التقرير الذي رفعته إلى أنظاره لجنته المركزية المكلفة بمواكبة الانتخابات المذكورة.

وبعد وقوفه على العديد من معطياته، فقد قرر “نادي قضاة المغرب” تبني كل ما جاء في بلاغ اللجنة المذكورة أعلاه، والمؤرخ في 22 أكتوبر 2021، خصوصا في شقه المتعلق بتثمين الإجراءات والتدابير الممهدة لعملية انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع ما صاحب ذلك من حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال فترة تعريف المترشحين بأنفسهم، على التعامل معهم بكل حيادية وتجرد ونزاهة.

كما نوه النادي، بمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبلجنة الانتخابات المنبثقة عنه، على كل المجهودات المبذولة في سبيل إنجاح هذه المحطة، والتي لم يبلغ إلى علمه، على سبيل العموم، ما قد يجرح في نزاهتها وشفافيتها.

كما هنأ كل المترشحين الذين نالوا ثقة زملائهم القضاة من أجل تمثيلهم داخل المؤسسة المذكورة، مع الدعاء لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم التمثيلية الجديدة.

ودعا النادي كل المترشحين الفائزين إلى العمل، رفقة فريق الأعضاء المعينين بالمجلس، على الانصهار التام مع كل المقاربات التي من شأنها الدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام، والتعجيل بوتيرته لما في ذلك من مصلحة فضلى للوطن والمواطن، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.

كما دعاهم النادي ، أيضا، إلى الاضطلاع الجيد بمهامهم المتمثلة في السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وذلك بالتدبير الأمثل لوضعيتهم المهنية والفردية، وكفالة المعايير المتعلقة بها، وفق مبادئ تكافؤ الفرص، والاستحقاق، والكفاءة، والشفافية، والحياد، فضلا عن حماية استقلال القاضي من كل تهديد أو محاولات للتأثير عليه بكيفية غير مشروعة.

وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب” على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، ومواكبته لعمل المؤسسات المتدخلة فيها، في انسجام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أعلن يوم اليوم الأحد الماضي. عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم الولاية الثانية 2022-2026.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن نتائج الاقتراع، حسب المحضر المنجز من طرف لجنة الإحصاء، أسفرت عن فوز القضاة عبد الله معوني وسعاد كوكاس و الزبير بوطالع وعبد اللطيف طهار عن هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، فيما فاز عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة كل من عبد اللطيف الشنتوف ويونس الزهري وعثمان الوكيلي والمصطفي رزقي و أمينة المالکي ونزهة مسافر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية جرت، أمس السبت ، في ظروف جيدة، تميزت بمشاركة بلغت نسبتها 93,14 في المائة، كما اتسمت بروح المسؤولية الواعية وباحترام تام للأخلاقيات القضائية.

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