الرباط.. شخص يقتحم بسيارته مستشفى الشيخ زايد

هبة بريس - الرباط

اقتحم شخص بسيارته زوال يومه الخميس، قسم المستعجلات، بمستشفى الشيخ زايد بمدينة الرباط.

وحسب شهود عيان، فالمعني بالأمر وهو مواطن إسباني دخل في خلاف مع حراس الأمن بالمستشفى قبل أن يقتحم قسم المستعجلات بسيارته، متسببا في تسجيل خسائر مادية مهمة وخلق حالة من الرعب والفوضى بالمكان.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر المصالح الأمنية، على عجل بعين المكان لفتح تحقيق في الحادث والكشف عن ظروفه.

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