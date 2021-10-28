آيت الطالب ينفي شراء المغرب لقاحات من سوق التهريب الدولي

2021-10-28 / 4:40 مساءً
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هبة بريس - الرباط

نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، صحة الإشاعات المتداولة بخصوص اقتناء المغرب للقاحات مضادة لفيروس كورونا من سوق التهريب الدولي.

وأكد ايت الطالب، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، أن مسألة اقتناء اللقاحات تتم وفق مسطرة معينة، كما أن شروط التخزين والحفاظ دقيقة، مشيرا الى أنه لا يمكن للقاح أن يصل إلى أي بلد إن لم تتوفر شروط خاصة من حيث التبريد لضمان نجاعته.

واعتبر الوزير، أنه من العبث الإجهاز على المجهود الكبير الذي تقوم به الدولة، مشيرا الى أن الوزارة مستعدة للكشف عن مسار اقتناء اللقاحات لوسائل الاعلام بالوثائق.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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