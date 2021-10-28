بايتاس عن ارتفاع الأسعار: “الحكومة تتبع الأمر وستتدخل”

هبة بريس - الرباط

علق مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، يومه الخميس، أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالنقل الدولي، وكذا بتوقف سلسلات الإنتاج المرتبطة بمواد لا ننتجها وطنيا، وكذا تزايد الطلب على بعض المواد من قبل الدول التي تعرف انتعاشا اقتصاديا، لافتا أن انعكس سلبا على الأسعار في المغرب.

وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة تتتبع هذا الارتفاع في الأسعار وستتدخل خلال الأيام القادمة.

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