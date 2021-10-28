بايتاس: الحكومة لا تريد تقييد حرية المواطنين بل تسعى لحماية أرواحهم

2021-10-28 / 4:11 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على الضجة التي رافقت فرض جواز التلقيح لولوج المرافق والمؤسسات العمومية.

وأكد بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، على أن قرار فرض جواز التلقيح جاء بناءا على مشروع مرسوم حالة الطوارئ الصحية، الذي يخول اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارت في هذه المرحلة.

وأضاف بايتاس، أن عددا من الدول تطبق اليوم قرار جواز التلقيح، مشيرا الى أن الحكومة لا تريد تقييد حرية المواطنين بل تسعى لحماية الأرواح والاقتصاد.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن التدابير المتخذة والحملة الوطنية للتلقيح مكنت من تحسن مؤشرات الحالة الوبائية، محذرا من التراخي والوقوع فيما وقعت فيه بعض الدول الاوروبية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  2. كفى من استغباء المواطنين.اللقاح اختياري حتى لا يتحملوا المسؤولية إذا كانت هناك مظاعفات و الجواز إجباري.ما هذا التخربيق و العبث؟؟؟؟

  3. اذا كنتم بالفعل حماية ارواحهم فاتركوا الاصحاء يتمتعون بصحتهم وعليكم بالمرضى الذين ينتظرون في طوابير على أبواب المستشفيات…عليكم بالمرضى الفقراء الذين أخذوا مواعيد تجاوز مداها الثلاثة أشهر….عليكم بالعناية بالمستشفيات التي أصبحت حالتها مزرية …وفروا الدواء للمرضى المحتاجين بالمجان…عالجوا مرضى السرطان بالمجان ….هناك امور كثيرة يجب القيام بها بدل مطاردة الشعب في الشارع من اجل ورقة جواز التلقيح

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