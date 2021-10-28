بايتاس: الحكومة لا تريد تقييد حرية المواطنين بل تسعى لحماية أرواحهم

هبة بريس - الرباط

علق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على الضجة التي رافقت فرض جواز التلقيح لولوج المرافق والمؤسسات العمومية.

وأكد بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، على أن قرار فرض جواز التلقيح جاء بناءا على مشروع مرسوم حالة الطوارئ الصحية، الذي يخول اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارت في هذه المرحلة.

وأضاف بايتاس، أن عددا من الدول تطبق اليوم قرار جواز التلقيح، مشيرا الى أن الحكومة لا تريد تقييد حرية المواطنين بل تسعى لحماية الأرواح والاقتصاد.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن التدابير المتخذة والحملة الوطنية للتلقيح مكنت من تحسن مؤشرات الحالة الوبائية، محذرا من التراخي والوقوع فيما وقعت فيه بعض الدول الاوروبية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0