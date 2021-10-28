الخارجية الروسية تكذب “الشروق” الجزائرية: لا أزمة بين موسكو والرباط
نفت الخارجية الروسية، ما جاء في تقرير لصحيفة جزائرية، حول وجود “أزمة عاصفة متفاقمة” الرباط وموسكو بسبب علاقات هذه الأخيرة مع الجزائر.
وذكرت الخارجية الروسية على قناتها في تطبيق “تليغرام” اليوم الخميس، أن ماجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة “الشروق” في 18 أكتوبر كاذب، مضيفة أن “المزاعم عن “العلاقات المتوترة للغاية” بين روسيا والمغرب، لا سيما بسبب تعزيز التعاون بين روسيا والجزائر، وفقا لكاتب المقال، لا تتوافق مع الواقع، ولا توجد ألا في خيال هذه الصحيفة”.
وتابعت الوزارة: “ليس سرا أن الكثيرين، بمن فيهم لاعبون في خارج المنطقة، منزعجون جدا من تعزيز موسكو علاقاتها مع الجزائر ومالي والمغرب وغيرها من دول المنطقة، ويستغلون كافة الوسائل المتوفرة، بما فيها التضليل، بغية دق إسفين في علاقاتنا الثنائية والإضرار بها”.
2 تعليقات
هذا النظام العسكري المتعفن الذي يكذب على الشعب الجزاءري خاصة اكثر مما يتنفس.
ولكن مما يدعو الإستغراب ويطرح هذا التساؤل :
_ اذا كانت الجزاءر قد ضحت بأكثر من مليون ونصف مليون من الجزاءريين لنيل استقلالها، فلماذا عجزت عن اسقاط النظام العسكري الديكتاتوري الاستعماري الجديد للكبرنات الذي جثم على صدور الجزاءريين منذ اكثر من 60 سنة ؟ والذي اوصلهم الى الهاوية والى الخراب والدمار.اليس منكم رجل رشيد.وانتم تتبجحون بانكم شعب لا يقبل الذل .وان عندكم النيف الزاءد.وانكم احسن شعوب العالم الخ.وانتم تخرجون كل جمعة في حراك او festival اي حفل الغناء والرقص وتقولون :سلمية سلمية الى ان افشل لكم الكبرنات ذلك الحفل وعوضه لكم بطوابر البطاطا والسيد والحليب و الماء الخ ليلهيكم عن الحراك الفاشل.وطبق فيكم المثل القائل 🙁 جوع كلبك اتبعك )كما قال لكم اويحيى من قبل الا تستحيون ؟ اين النيف واين الكبرياء والعجرفة والكلام الفارغ ؟ لقد انكشفت عورتكم واصبحتمو لا شيء.!!!!!!!!!!!
الجزائريين معروفين بالكذب،فهم يكذبون حتى على أنفسهم.أكذوبة المليون ونصف شهيد اطلقها جمال عبد الناصر والجزائريون جاءتهم على هواهم فصدقوها. العالم يرى ويسمع اكاذيبهم حتى من أعلى مستوى هرم النظام. نرى كمشة من الجنرالات حكمتهم بقبضة من حديد منذ 60 سنة، ولم يقدروا على فعل أي شيء. العين بصيرة واليد قصيرة واللسان طويل.بلا بلا بلا بلا بلا كالببغاء لا غير.