الصورة تعبيرية

الخارجية الروسية تكذب “الشروق” الجزائرية: لا أزمة بين موسكو والرباط

2021-10-28 / 3:33 مساءً
2
هبة بريس

نفت الخارجية الروسية، ما جاء في تقرير لصحيفة جزائرية، حول وجود “أزمة عاصفة متفاقمة” الرباط وموسكو بسبب علاقات هذه الأخيرة مع الجزائر.

وذكرت الخارجية الروسية على قناتها في تطبيق “تليغرام” اليوم الخميس، أن ماجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة “الشروق” في 18 أكتوبر كاذب، مضيفة أن “المزاعم عن “العلاقات المتوترة للغاية” بين روسيا والمغرب، لا سيما بسبب تعزيز التعاون بين روسيا والجزائر، وفقا لكاتب المقال، لا تتوافق مع الواقع، ولا توجد ألا في خيال هذه الصحيفة”.

وتابعت الوزارة: “ليس سرا أن الكثيرين، بمن فيهم لاعبون في خارج المنطقة، منزعجون جدا من تعزيز موسكو علاقاتها مع الجزائر ومالي والمغرب وغيرها من دول المنطقة، ويستغلون كافة الوسائل المتوفرة، بما فيها التضليل، بغية دق إسفين في علاقاتنا الثنائية والإضرار بها”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يتباحث ونائبة الرئيس الكولومبي.. ويؤكد: علاقات جيدة جدا تربط البلدين

بوريطة يتباحث ونائبة الرئيس الكولومبي.. ويؤكد: علاقات جيدة جدا…

2021-10-28 / 5:50 مساءً
Photo of نادي القضاة يدعو ”المترشحين الفائزين“ إلى الدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام

نادي القضاة يدعو ”المترشحين الفائزين“ إلى الدفع بعجلة الإصلاح…

2021-10-28 / 5:22 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم

الحكومة تصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم

2021-10-28 / 5:18 مساءً
Photo of سيراليون تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

سيراليون تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

2021-10-28 / 12:48 مساءً
Photo of الصحراء المغربية.. إسواتيني تؤكد على “سمو” مبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. إسواتيني تؤكد على “سمو” مبادرة الحكم الذاتي

2021-10-28 / 10:34 صباحًا
Photo of غامبيا تجدد التأكيد على دعمها للحقوق المشروعة للمغرب على صحرائه

غامبيا تجدد التأكيد على دعمها للحقوق المشروعة للمغرب على…

2021-10-28 / 9:08 صباحًا
Photo of صحيفة بيروفية تبرز الطابع الاستبدادي ل+البوليساريو+ وحلفائها

صحيفة بيروفية تبرز الطابع الاستبدادي ل+البوليساريو+ وحلفائها

2021-10-28 / 8:00 صباحًا
Photo of المعارضة بالبرلمان.. مشروع قانون المالية 2022 ليس فيه اجتهادات إضافية

المعارضة بالبرلمان.. مشروع قانون المالية 2022 ليس فيه اجتهادات…

2021-10-27 / 11:11 مساءً
Photo of الأغلبية النيابية ..مشروع قانون المالية 2022 فرصة لرفع تحديات

الأغلبية النيابية ..مشروع قانون المالية 2022 فرصة لرفع تحديات

2021-10-27 / 11:05 مساءً
Photo of بوريطة يستقبل وفدا عن اللجنة اليهودية الأمريكية

بوريطة يستقبل وفدا عن اللجنة اليهودية الأمريكية

2021-10-27 / 7:37 مساءً

‫2 تعليقات

  1. هذا النظام العسكري المتعفن الذي يكذب على الشعب الجزاءري خاصة اكثر مما يتنفس.
    ولكن مما يدعو الإستغراب ويطرح هذا التساؤل :
    _ اذا كانت الجزاءر قد ضحت بأكثر من مليون ونصف مليون من الجزاءريين لنيل استقلالها، فلماذا عجزت عن اسقاط النظام العسكري الديكتاتوري الاستعماري الجديد للكبرنات الذي جثم على صدور الجزاءريين منذ اكثر من 60 سنة ؟ والذي اوصلهم الى الهاوية والى الخراب والدمار.اليس منكم رجل رشيد.وانتم تتبجحون بانكم شعب لا يقبل الذل .وان عندكم النيف الزاءد.وانكم احسن شعوب العالم الخ.وانتم تخرجون كل جمعة في حراك او festival اي حفل الغناء والرقص وتقولون :سلمية سلمية الى ان افشل لكم الكبرنات ذلك الحفل وعوضه لكم بطوابر البطاطا والسيد والحليب و الماء الخ ليلهيكم عن الحراك الفاشل.وطبق فيكم المثل القائل 🙁 جوع كلبك اتبعك )كما قال لكم اويحيى من قبل الا تستحيون ؟ اين النيف واين الكبرياء والعجرفة والكلام الفارغ ؟ لقد انكشفت عورتكم واصبحتمو لا شيء.!!!!!!!!!!!

  2. الجزائريين معروفين بالكذب،فهم يكذبون حتى على أنفسهم.أكذوبة المليون ونصف شهيد اطلقها جمال عبد الناصر والجزائريون جاءتهم على هواهم فصدقوها. العالم يرى ويسمع اكاذيبهم حتى من أعلى مستوى هرم النظام. نرى كمشة من الجنرالات حكمتهم بقبضة من حديد منذ 60 سنة، ولم يقدروا على فعل أي شيء. العين بصيرة واليد قصيرة واللسان طويل.بلا بلا بلا بلا بلا كالببغاء لا غير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق