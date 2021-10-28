الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى غاية 30 نونبر

2021-10-28 / 3:20 مساءً
4
هبة بريس

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 30 نونبر 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي، في أعقاب أشغال المجلس، إنه تم تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر عوض شهرين كما كان معمولا به في السابق.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of أوكسفام”: فرض جواز التلقيح واكبه شطط وتضييق على الحقوق

أوكسفام”: فرض جواز التلقيح واكبه شطط وتضييق على الحقوق

2021-10-28 / 6:28 مساءً
Photo of شبكة صحية : على الحكومة تحمل المسؤولية في أضرار ” لقاح كورونا “

شبكة صحية : على الحكومة تحمل المسؤولية في أضرار…

2021-10-28 / 6:16 مساءً
Photo of تعيين وزيرة الاقتصاد والمالية رئيسة لمجلس رقابة إتصالات المغرب

تعيين وزيرة الاقتصاد والمالية رئيسة لمجلس رقابة إتصالات المغرب

2021-10-28 / 6:03 مساءً
Photo of أزيد من مليون و 320 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من مليون و 320 ألف شخص تلقوا الجرعة…

2021-10-28 / 5:41 مساءً
Photo of أخنوش: المغاربة أبانوا عن روح وطنية وانخرطوا بقوة في حملة التلقيح

أخنوش: المغاربة أبانوا عن روح وطنية وانخرطوا بقوة في…

2021-10-28 / 5:37 مساءً
Photo of تسجيل 303 إصابات و7 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 303 إصابات و7 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-28 / 4:53 مساءً
Photo of وزير الصحة: لا تراجع عن اعتماد جواز التلقيح

وزير الصحة: لا تراجع عن اعتماد جواز التلقيح

2021-10-28 / 4:48 مساءً
Photo of آيت الطالب ينفي شراء المغرب لقاحات من سوق التهريب الدولي

آيت الطالب ينفي شراء المغرب لقاحات من سوق التهريب…

2021-10-28 / 4:40 مساءً
Photo of بايتاس عن ارتفاع الأسعار: “الحكومة تتبع الأمر وستتدخل”

بايتاس عن ارتفاع الأسعار: “الحكومة تتبع الأمر وستتدخل”

2021-10-28 / 4:22 مساءً
Photo of بايتاس: الحكومة لا تريد تقييد حرية المواطنين بل تسعى لحماية أرواحهم

بايتاس: الحكومة لا تريد تقييد حرية المواطنين بل تسعى…

2021-10-28 / 4:11 مساءً

‫4 تعليقات

  2. حال الطوارئ هي ياسيد اخنوش الزيادات في المواد الأساسية الضرورية للحياة وهي كذالك المعيشة التي يعيشها الفقير الذي لاحولة له ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  4. السيد اخنوش نحن نريد التغير والاصلاح بالاخص مجال التشغيل الشباب العاطل عن العمل والاهتمام اكثر بقطاع الصحة وغيرها وليس التمديد الطوارئ…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق