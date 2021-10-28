الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى غاية 30 نونبر

هبة بريس

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 30 نونبر 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي، في أعقاب أشغال المجلس، إنه تم تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر عوض شهرين كما كان معمولا به في السابق.

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