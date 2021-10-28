مكناس.. التحقيق في وفاة تلميذة داخل مؤسسة تعليمية

ع محياوي _ هبة بريس

توارى اليوم الخميس بمقبرة بمكناس، جثمان تلميذة في منتصف عقدها الثاني، توفيت أمس بعد سقوطها المفاجئ مغمى عليها داخل الفصل أثناء مزاولة دراستها بالثانوية الإعدادية طه الحسين ، ليتم نقلها صوب مستعجلات مستشفى محمد الخامس بالمدينة ، لكن الأقدار عجلت بوفاتها بعد مدة قصيرة من وصولها المستشفى.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة التلميذة التي تتابع دراستها في السنة الثالثة إعدادي، لمعرفة حيثيات وأسباب الوفاة ، و كدا في إطار البحث الذي فتحته الشرطة القضائية للإستماع إلى كل من عاين الحدث.

وكانت الضحية تتابع دراستها بشكل عاد داخل الفصل قبل مفاجأة زملائها بسقوطها ليتم نقلها على متن سيارة للوقاية المدنية، إلى المستشفى المذكور حيث توفيت وسط حسرة كبيرة بين زملائها وزميلاتها، فيما حلت لجنة من المديرية الإقليمية للوقوف على حيثيات هذا الحادث.

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