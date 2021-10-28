يهم السائقين.. الأشغال توقف حركة السير بطريق الرباط- البيضاء مؤقتا

هبة بريس - الرباط

أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إلى علم مستعملي الطريق السيار الرباط -الدار البيضاء أنها ستقوم بأشغال وضع ممر علوي للراجلين، على مستوى النقطة الكيلومترية 07+600 بين بدال تمارة وبدال عين عتيق، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 على الساعة العاشرة ليلا وإلى حدود الساعة الرابعة صباحا من يومه السبت 30 أكتوبر2021.

وأوضحت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في بلاغ لها، أنه لهذا السبب ستعرف حركة السير توقفاً مؤقتا على كل من الاتجاهين للمقطع ما بين بدال تمارة وبدال عين عتيق.

ودعت الشركة مستعملي الطريق السيار القادمين من الرباط والمتوجهين صوب الدار البيضاء، الخروج من الطريق السيار عبر بدال تمارة، واستعمال الطريق الوطنية رقم 1 أو الطريق الساحلي رقم 322 ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال عين عتيق.

وأضاف البلاغ، أنه بالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من الدار البيضاء والمتوجهين صوب الرباط، يتعين عليهم مغادرة الطريق السيار عبر بدال عين عتيق، واستعمال الطريق الوطنية رقم 1 أو الطريق الساحلي رقم 322 ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال تمارة.

وقد عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير، معلنة اعتذارها عن الإزعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يُستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

و للمزيد من المعلومات، دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مستعلمي الطريق السيار، الاتصال بالرقم 5050، أو تحميل تطبيق “ADM Trafic ” وذلك من أجل الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بحالة المرور الآنية.

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