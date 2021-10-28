فرنسا

صحيفة: المخابرات الفرنسية أحبطت محاولة انقلاب في 2021

2021-10-28 / 1:27 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة ” لو باريزيان” الفرنسية أن المخابرات العامة أحبطت انقلابا خطط له النائب السابق للحركة الديمقراطية (MoDem) ريمي داييه، المعتقل للاشتباه بتنظيمه هجمات على مراكز التطعيم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “أثناء التحقيق في صلات داييه، اكتشف ضباط إدارة التحقيقات أنه شكل (تجمعا إرهابيا) له شبكة واسعة من الفروع في جميع أنحاء البلاد”.

وتابعت: “تألفت الشبكة من العديد من ضباط الشرطة والدرك والجيش العاملين والمتقاعدين، وبعضهم في الخارج، بينهم مقدم متقاعد يدعى كريستوف م. (63 عاما)، حائز على وسام الاستحقاق الفرنسي، كأمين الجناح العسكري للحركة”.

وحدد المحققون ما لا يقل عن 36 نقيبا، كل منهم مسؤول عن منطقته.

ووجهت الاتهامات لـ12 شخصا مضطلعا في القضية، لكن عددا من التحقيقات الأخرى تشير أيضا إلى صلات داييه بحركات أخرى، بمن فيهم النازيون الجدد الذين كانوا يخططون لهجوم على نزل ماسوني في الألزاس.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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