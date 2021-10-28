سطات.. ثانوية الرحال المسكيني تفوز برئاسة المجلس التلاميذي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

احتضن المركب الثقافي لكنانط بسطات، أجواء فعاليات انتخاب المجالس التلاميذي بالمديرية الاقليمية، حيث انتخب التلميذ محمد القريشي من الثانوية التأهيلية رحال المسكيني بدائرة البروج رئيسا للمجلس التلاميذي.

الحفل الذي ترأسه عبد العالي السعيدي المدير الاقليمي وبحضور رؤساء المصالح بالمديرية وكذا أطر الإدارة التربوية و أطر مؤسسة التفتح للتربية و التكوين و ممثلي الفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي، طبعته الشفافية والديمقراطية والحماس والتنافس الشريف بين المترشحين والمترشحات من المتعلمات والمتعلمين، حيث أسفرت العملية الانتخابية عن تشيكلة تتكون من سبعة عشر تلميذة وتلميذا، ستة منهم يمثلون المدارس الابتدائية بالاقليم وستة أعضاء عن المؤسسات الإعدادية وخمسة عن مختلف المؤسسات الثانوية التأهيلية.

وقد استهل اللقاء بعرض تقديم شامل للإطار القانوني المؤطر للمجلس، وكذا الأهداف المرجوة منه التي سيسعى التلاميذ الذين تم التصويت عليهم إلى تحقيقها، وهو ما ذهب إليه المدير الإقليمي في كلمة له بالمناسبة، أكد خلالها على أهمية الأنشطة التي تضمن للتلاميذ التعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم، وتنمي إحساسهم بالانتماء لمؤسستهم، و تقودهم إلى تحمل المسؤولية وممارستها، وترسخ لديهم الوعي بواجباتهم وحقوقهم.

وشدد السعيدي على أن المجالس التلاميذية هي آلية مهمة للمشاركة في الارتقاء بجودة تدبير شؤونها التنظيمية والتربوية، وتعدهم للمشاركة في الحياة العامة، كما أنها تسعى إلى الارتقاء بالحياة المدرسية والرفع من جودتها عبر تفعيل آلياتها لجعل المؤسسة التعليمية فضاء للتحصيل والإنتاج والإبداع، مع استحضار قيم المواطنة وحقوق الإنسان.

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