سطات.. ثانوية الرحال المسكيني تفوز برئاسة المجلس التلاميذي

2021-10-28 / 12:52 مساءً
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

احتضن المركب الثقافي لكنانط بسطات، أجواء فعاليات انتخاب المجالس التلاميذي بالمديرية الاقليمية، حيث انتخب التلميذ محمد القريشي من الثانوية التأهيلية رحال المسكيني بدائرة البروج رئيسا للمجلس التلاميذي.

الحفل الذي ترأسه عبد العالي السعيدي المدير الاقليمي وبحضور رؤساء المصالح بالمديرية وكذا أطر الإدارة التربوية و أطر مؤسسة التفتح للتربية و التكوين و ممثلي الفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي، طبعته الشفافية والديمقراطية والحماس والتنافس الشريف بين المترشحين والمترشحات من المتعلمات والمتعلمين، حيث أسفرت العملية الانتخابية عن تشيكلة تتكون من سبعة عشر تلميذة وتلميذا، ستة منهم يمثلون المدارس الابتدائية بالاقليم وستة أعضاء عن المؤسسات الإعدادية وخمسة عن مختلف المؤسسات الثانوية التأهيلية.

وقد استهل اللقاء بعرض تقديم شامل للإطار القانوني المؤطر للمجلس، وكذا الأهداف المرجوة منه التي سيسعى التلاميذ الذين تم التصويت عليهم إلى تحقيقها، وهو ما ذهب إليه المدير الإقليمي في كلمة له بالمناسبة، أكد خلالها على أهمية الأنشطة التي تضمن للتلاميذ التعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم، وتنمي إحساسهم بالانتماء لمؤسستهم، و تقودهم إلى تحمل المسؤولية وممارستها، وترسخ لديهم الوعي بواجباتهم وحقوقهم.

وشدد السعيدي على أن المجالس التلاميذية هي آلية مهمة للمشاركة في الارتقاء بجودة تدبير شؤونها التنظيمية والتربوية، وتعدهم للمشاركة في الحياة العامة، كما أنها تسعى إلى الارتقاء بالحياة المدرسية والرفع من جودتها عبر تفعيل آلياتها لجعل المؤسسة التعليمية فضاء للتحصيل والإنتاج والإبداع، مع استحضار قيم المواطنة وحقوق الإنسان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى يقرر تنظيم زيارات أسبوعية للمؤسسات التعليمية

بنموسى يقرر تنظيم زيارات أسبوعية للمؤسسات التعليمية

2021-10-28 / 9:37 صباحًا
Photo of “التعليم” تنفي فرض “جواز التلقيح” على التلاميذ والأطر التربوية

“التعليم” تنفي فرض “جواز التلقيح” على التلاميذ والأطر التربوية

2021-10-27 / 9:12 صباحًا
Photo of بكالوريا 2022 : الوزارة تعلن فتح باب ترشيحات الأحرار

بكالوريا 2022 : الوزارة تعلن فتح باب ترشيحات الأحرار

2021-10-26 / 9:04 مساءً
Photo of غضب في أوساط الطلبة الدكاترة بعد إقصائهم من مباراة الأساتذة الجامعيين

غضب في أوساط الطلبة الدكاترة بعد إقصائهم من مباراة…

2021-10-24 / 1:24 مساءً
Photo of الجديدة.. توقيع برنامج للدعم المدرسي لفائدة 8000 تلميذة وتلميذ

الجديدة.. توقيع برنامج للدعم المدرسي لفائدة 8000 تلميذة وتلميذ

2021-10-22 / 11:32 صباحًا
Photo of نقابيون يحتجون ضد عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان

نقابيون يحتجون ضد عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية…

2021-10-19 / 5:49 مساءً
Photo of بنموسى يزور المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي

بنموسى يزور المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي

2021-10-19 / 11:17 صباحًا
Photo of بعد النقابات ..بنموسى يدشن مهامه بلقاء ممثلي هيئات آباء وأولياء التلاميذ

بعد النقابات ..بنموسى يدشن مهامه بلقاء ممثلي هيئات آباء…

2021-10-17 / 6:14 مساءً
Photo of وجدة .. التوقيت المدرسي في ظل الجائحة يخرج نساء ورجال التعليم للاحتجاج

وجدة .. التوقيت المدرسي في ظل الجائحة يخرج نساء…

2021-10-17 / 2:12 مساءً
Photo of ابتدائية الرباط تتابع أساتذة متعاقدين في حالة سراح

ابتدائية الرباط تتابع أساتذة متعاقدين في حالة سراح

2021-10-16 / 8:34 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق