هبة بريس

أكدت السفيرة، نائبة الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء في نيويورك، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ” تعزز الواقعية والتوافق من أجل حل دائم لقضية الصحراء “.

وأكدت أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن ” سيراليون تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لأنها تعزز الواقعية والتوافق من أجل حل دائم لقضية الصحراء “.

كما جددت التأكيد على دعم بلادها للعملية السياسية التي تتم تحت الرعاية ” الحصرية ” للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى التوصل إلى ” حل دائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الإقليمي “.

ورحبت الدبلوماسية السيراليونية أيضا بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ، مشجعة إياه على الاستفادة من هذا الزخم ” المهم جدا “.

وفي هذا الصدد، أشادت نائبة الممثل الدائم لسيراليون بعقد المائدتين المستديرين السابقتين من قبل الأطراف المعنية، والمتمثلة في المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مضيفة أن بلادها “تنتظر بفارغ الصبر” انعقاد المائدة المستديرة الثالثة مع استئناف العملية السياسية.

كما نوهت ممثلة السيراليون بجهود المغرب الرامية للاستجابة لحاجيات سكان الصحراء المغربية في مجال التنمية والصحة.

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