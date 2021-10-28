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الدرك الملكي يعزز بنيته لصناعة الأقنعة الطبية ويعتزم إنشاء مصنع ثان

2021-10-28 / 12:15 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

يعتزم الدرك الملكي الاستمرار في تقوية بنيته الصناعية بتشييد معمل ثاني، مستهل العام المقبل، لصناعة ” الأقنعة” الواقية من فيروس كورونا، ومواصلة جهود إصلاح وصيانة التجهيزات التقنية، بعد أن إستطاعت تلك الوحدة انتاج 1.2 كمامة طبية أسبوعيا.

وتتوقع الوحدة إعادة التفاوض بشأن عقد القانون العام الذي يربط الوحدة بالقيم المكلف بالتموين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الزيادة في عدد الطلبات مع السعي لإبرام اتفاقيات وعقود جديدة مع مؤسسات عمومية وخاصة على غرار المختبرات والمراكز الاستشفائية الجامعية.

وعملت وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة في عام 2020، في ظل الظرفية الاستثنائية التي فرضتها الأزمة الصحية، على الاستجابة للطلبات المتزايدة المقدمة من قبل الإدارات العمومية والقطاع الخاص على الأقنعة.

وقد قامت تلك الوحدة في العام الماضي، ببيع 14269450 قناع للتنفس من نوع FFP2 و5334600 من الأقنعة الجراحية.

وعمدت الوحدة في العام الحالي، إلى تحسين وتطوير جودة المنتوجات المصنعة عبر اقتناء واستعمال الجيل الجديد من المادة المصفية المستعملة في صناعة الأقنعة.

وأبرمت عدة اتفاقيات جديدة وعقود القانون العام، خاصة مع وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية وإدارة الدفاع الوطني والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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