الإقبال على مراكز التلقيح يتضاعف وأرباح مطابع الجوازات تتزايد

2021-10-28 / 11:31 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أن أقرت السلطات الرسمية اعتماد إجبارية جواز التلقيح لكل الفئات المستهدفة، تضاعف الإقبال بشكل كبير على مختلف مراكز التلقيح التي باتت تشهد يوميا اكتظاظا كبيرا.

و حسب ما عاينت هبة بريس بعدد من المراكز التي خصصتها وزارة الصحة بتنسيق مع الداخلية، فقد توافدت خلال الأسبوعين الأخيرين أعداد كبيرة من غير الملقحين خاصة فئة الشباب بين 18 و 35 سنة لتلقي جرعات التطعيم.

و ساهم فرض عدد من المؤسسات العمومية و الإدارات الخصوصية جواز التلقيح ضمن وثائق اجتياز مباريات التوظيف في زيادة نسبة إقبال فئة الشباب على مراكز التلقيح.

موازاة مع ذلك، تضاعف الإقبال بشكل ملحوظ على مطابع جوازات التلقيح، هاته الخدمة التي باتت توفرها المكتبات و المطابع و الأكشاك الهاتفية و مختبرات التصوير.

و يختلف ثمن طباعة جواز التلقيح من منطقة لأخرى و من مطبعة لغيرها، حيث يتراوح السعر في الغالب بين 5 دراهم و 30 درهما حسب جودة الطباعة و التغليف.

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