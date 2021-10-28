فرنسا تحذر بريطانيا: سنستخدم القوة.. والأخيرة ترد

هبة بريس - وكالات

وجّهت فرنسا رسالة تحذير إلى بريطانيا إثر تصاعد أزمة الصيد بين البلدين، مؤكدة أنها ستستخدم القوة إضافة إلى مجموعة من العقوبات يمكن أن تؤثر على إمدادات الطاقة إلى لندن.

وتصاعدت أزمة قوارب الصيد البريطانية التي تمارس عملها بصورة غير قانونية في المياه الفرنسية، بحسب تقرير عن الأزمة التي تسببت بين فرنسا وبريطانيا، نشرته وكالة “رويترز”، اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن فرنسا احتجزت قارب صيد بريطاني باستخدام القوة أثناء عمله في مياهها الإقليمية بدون ترخيص، بينما أصدرت تحذيرا شفهيا إلى قارب صيد آخر.

وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بيون، إن فرنسا ستستخدم من الآن لغة القوة مع بريطانيا، مضيفا: “يبدو أنها اللغة التي يفهمها البريطانيون”.

ولفتت الوكالة إلى أن مصير القارب البريطاني الذي احتجزت السلطات الفرنسية أصبح رهن التحقيقات التي تجريها فرنسا وفقا للقوانين البحرية، مشيرة إلى أن قائده يمكن أن يواجه تهما جنائية.

من جهتها، اعتبرت بريطانيا أن تهديد فرنسا بمنع دخول القوارب البريطانية لموانئها في نزاع حول مناطق الصيد يبدو أنه ينتهك القانون الدولي، وتعهدت لندن بالرد إذا مضت باريس قدما في هذه الخطوة.

وردت المملكة المتحدة معتبرة أن “تهديدات فرنسا مخيبة للآمال وغير متناسبة، وليست ما نتوقعه من حليف وشريك وثيق”، مضيفة: “الاجراءات لا يبدو أنها متوافقة مع اتفاقية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ومع القانون الدولي الأوسع، وإذا تم تنفيذها، فسوف تقابل برد مناسب ومحسوب”.

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