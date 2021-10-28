بنموسى يقرر تنظيم زيارات أسبوعية للمؤسسات التعليمية

هبة بريس

قام شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى عدد من المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بسلا.

وذكر بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذه الزيارة تندرج في إطار رغبة الوزير نهج مقاربة الإنصات للفاعلين التربويين وانتظاراتهم وتطلعاتهم، وكذا المعاينة الميدانية للمؤسسات التعليمية والوقوف عن قرب على الحقائق من أجل تعزيز جودة المدرسة العمومية.

وأبرز المصدر ذاته هذه الزيارة للوزير لم تأت للاطلاع على سير العملية التعليمية، فحسب، بل أيضا للتواصل والتفاعل المباشر مع الفاعلين التربويين، وتقدير المجهودات المبذولة من طرف جميع نساء ورجال التعليم الذين يعملون في الميدان، باعتبارهم الركيزة الأولى لإنجاح الإصلاح التربوي وتحقيق جودة التعليم المقدم لبناتنا وأبنائنا.

وقدمت للوزير والوفد المرافق له، على هامشها، معطيات حول واقع قطاع التربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، والتي همت التعليم الأولي وبرامج الدعم الاجتماعي والبنية المادية والتربوية والبشرية، كما تم إطلاعه على مؤشرات التمدرس بالجهة وبالمديرية الإقليمية لسلا وتطورها بالأسلاك التعليمية الثلاثة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021.

وأشار بلاغ الوزارة أن شكيب بنموسى يعتزم تخصيص فترة كل أسبوع لتنظيم زيارات مماثلة إلى المؤسسات التعليمية طيلة فترة ولايته.

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