ستقام في إسرائيل.. المغرب يشارك في مسابقة ملكة جمال الكون

2021-10-28 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن عن مشاركة المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون المنظمة هذه السنة في اسرائيل.

وذكر الإعلان الذي نُشر من خلال مقطع مصور عبر موقع “إنستغرام” إلى أنه سيتم انتخاب شابة مغربية لتمثل البلاد في مسابقة ملكة جمال الكون، داعياً الراغبات في المشاركة لتقديم ترشيحاتهن.

كما كشف الإعلان عن الشروط الواجب توفرها في المترشحات ومن بينها أن تحمل الجنسية المغربية، وتمتلك جواز سفر مغربي ساري المفعول، ويتراوح عمرها بين 18-28 عاماً.

وأضاف: “يجب ألا تكن خاضعة لعقد إعلان حصري، ويفضل أن تكون المشاركات عازبات”، مؤكداً أن الموعد النهائي للترشح هو 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إذ سيتم الإعلان عن الفائزة بلقب ملكة جمال المغرب، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجاء في المقطع: “بعد 4 عقود عاد المغرب… سيتم انتخاب شابة مغربية لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية، قد تكونين ملكة جمال الكون التالية”.

وتابع متسائلاً: “من برأيكم ستكون الشابة التي سترتدي التاج بثقة وتمثل المغرب على الصعيد الدولي؟”.

ولفت إلى أن المغرب لم يحضر المسابقة منذ 4 عقود، بعد أول مشاركة له في المسابقة عام 1957، حيث مثلت ملكة الجمال جاكلين دوريلا المملكة في التظاهرة التي أقيمت في كاليفورنيا وفازت بها ملكة جمال البيرو غلاديس زندر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  1. وعلى اية مقبرة ستقام هته التظاهرة،ليعلم الذين سيسلموا التاج الملطخ بالدماء التي على ايديهم، ان ارواح الشهداء الذين ازهقت و الرضع ستسكن المكان وان رحلت الى مولاها

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