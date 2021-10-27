رسميا.. انتخاب أنيس محفوظ رئيسا جديدا للرجاء الرياضي

2021-10-27 / 11:22 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

انتخب أنيس محفوظ، رئيسا جديدا للرجاء الرياضي خلال الجمع العام السنوي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء.

وجاء انتخاب محفوظ رئيسا جديدا للرجاء بعد حصوله على 95 صوتا، متفوقا على جمال الدين الخلفاوي (44 صوتا) ورضوان الرامي (17 صوتا)

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