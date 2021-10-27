أقسى خسارة من نصف قرن.. مونشنغلادباخ “يذل” بايرن ميونيخ

2021-10-27 / 10:50 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

ألحق نادي بوروسيا مونشنغلادباخ خسارة مذلّة ببايرن ميونيخ، باكتساحه 5-صفر، الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا.

وهذه هي الخسارة الأقسى لبايرن، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة (20)، منذ خسارته في ربع نهائي المسابقة 5-1 أمام كولن عام 1972.

وبدت النتيجة مفاجئة للغاية بالنظر إلى تألق بايرن ميونيخ مؤخرا، سواء في بطولتي الدوري “بوندسليغا”، ودوري أبطال أوروبا.

وظهرت إرهاصات “الكارثة” منذ اللحظات الأولى حيث افتتح مونشنغلادباخ التسجيل في الدقيقة الثانية بواسطة لاعب خط الوسط الفرنسي كواديو كوني.

ثم تلاحقت الأهداف بتوقيع الجزائري رامي بن سبعيني (د.15 و21 من ركلة جزاء)، قبل أن يكمل السويسري بريل إيمبولو الخماسية (د. 51 و57).

وعجزت كتيبة نجوم البايرن، التي شارك منها الحارس مانويل نويل، وليروي ساني وروبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر وسيرج غنابري، عن إحراز هدف شرفي يحفظ ماء وجه الفريق في مباراة لن ينساها عشاقه لسنوات.

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