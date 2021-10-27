Barcelona's Spanish defender Jordi Alba lies on the pitch during the Spanish League football match between Rayo Vallecano de Madrid and FC Barcelona at the Vallecas stadium in Madrid on October 27, 2021. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)

بعد إهدار ركلة جزاء.. برشلونة يسقط مجددا

2021-10-27 / 9:43 مساءً
0

واصل برشلونة أداءه المتراجع هذا الموسم، بسقوطه أمام مضيفه رايو فايكانو، الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وبهدف المخضرم الكولومبي راداميل فالكاو (د.30)، اقتنص فايكانو النقاط الثلاث، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز التاسع، علمًا أن الهولندي ممفيس ديباي أهدر ركلة جزاء كادت تمنح الفريق الكتالوني التعادل (د.72).

وتوقع الجميع أن يخسر برشلونة الكثير من قوته بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن أن تصل الأمور الى حد خسارة موقعة الـ”كلاسيكو” على أرضه للمرة الثانية على التوالي، وأن يحقق الفوز في 4 مباريات فقط من أصل 10 خاضها حتى الآن في الليغا، يؤكد أن الفريق يعاني من أزمة حادة.

وتلقي الهزيمة الجديدة، مرة أخرى، بظلال كثيفة من الشك على جدوى استمرار المدير الفني الهولندي رونالد كومان في قيادة برشلونة، بعد تراجع الفريق إلى هذا الحد.

وبدأت المباراة بضغط كبير من أصحاب الأرض، وكان لهم فرص عدة في الدقائق الأولى، تمكن الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن من التصدي لها.

لكن ما هي إلا نصف ساعة، حتى تمكّن فالكاو من تسجيل هدف التقدم والفوز، بعدما استلم تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع جيرارد بيكيه وسدد يسارية جميلة على يمين تير شتيغن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مجهودات مغربية كبيرة لإقناع محمد عليشو بحمل قميص المنتخب

مجهودات مغربية كبيرة لإقناع محمد عليشو بحمل قميص المنتخب

2021-10-26 / 5:28 مساءً
Photo of هذه نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية

هذه نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية

2021-10-26 / 2:57 مساءً
Photo of “الكاف” يحدد موعد سحب قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

“الكاف” يحدد موعد سحب قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

2021-10-26 / 10:16 صباحًا
Photo of كأس الكاف.. نهضة بركان يتأهل للدور المقبل على حساب اتحاد بن قران النتوسي

كأس الكاف.. نهضة بركان يتأهل للدور المقبل على حساب…

2021-10-24 / 9:54 مساءً
Photo of مولودية طرفاية تفوز على نادي العيون بهدفين مقابل لاشئ

مولودية طرفاية تفوز على نادي العيون بهدفين مقابل لاشئ

2021-10-24 / 8:31 مساءً
Photo of ريال مدريد يهزم برشلونة في الكلاسيكو

ريال مدريد يهزم برشلونة في الكلاسيكو

2021-10-24 / 6:05 مساءً
Photo of الجمع العام لنهضة بركان يصادق على التقريرين الأدبي والمالي

الجمع العام لنهضة بركان يصادق على التقريرين الأدبي والمالي

2021-10-24 / 12:41 مساءً
Photo of هزيمة المغربي جمال بن الصديق أمام الوحش الهولندي ريكو

هزيمة المغربي جمال بن الصديق أمام الوحش الهولندي ريكو

2021-10-23 / 10:19 مساءً
Photo of المغربي حميشة يسقط الفرنسي الدبيلي بالضربة القاضية في أمسية “غلوري”

المغربي حميشة يسقط الفرنسي الدبيلي بالضربة القاضية في أمسية…

2021-10-23 / 9:07 مساءً
Photo of عبر الميكروفون ..هاري يدخل حلبة نزال “الغلوري “بين بنصديق وريكو

عبر الميكروفون ..هاري يدخل حلبة نزال “الغلوري “بين بنصديق…

2021-10-23 / 7:21 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق