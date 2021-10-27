بعد إهدار ركلة جزاء.. برشلونة يسقط مجددا

واصل برشلونة أداءه المتراجع هذا الموسم، بسقوطه أمام مضيفه رايو فايكانو، الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وبهدف المخضرم الكولومبي راداميل فالكاو (د.30)، اقتنص فايكانو النقاط الثلاث، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز التاسع، علمًا أن الهولندي ممفيس ديباي أهدر ركلة جزاء كادت تمنح الفريق الكتالوني التعادل (د.72).

وتوقع الجميع أن يخسر برشلونة الكثير من قوته بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن أن تصل الأمور الى حد خسارة موقعة الـ”كلاسيكو” على أرضه للمرة الثانية على التوالي، وأن يحقق الفوز في 4 مباريات فقط من أصل 10 خاضها حتى الآن في الليغا، يؤكد أن الفريق يعاني من أزمة حادة.

وتلقي الهزيمة الجديدة، مرة أخرى، بظلال كثيفة من الشك على جدوى استمرار المدير الفني الهولندي رونالد كومان في قيادة برشلونة، بعد تراجع الفريق إلى هذا الحد.

وبدأت المباراة بضغط كبير من أصحاب الأرض، وكان لهم فرص عدة في الدقائق الأولى، تمكن الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن من التصدي لها.

لكن ما هي إلا نصف ساعة، حتى تمكّن فالكاو من تسجيل هدف التقدم والفوز، بعدما استلم تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع جيرارد بيكيه وسدد يسارية جميلة على يمين تير شتيغن.

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