محامي المغرب” يتحدث عن إجراءات القضاء الفرنسي بشأن “دعاوى بيغاسوس

2021-10-27 / 9:23 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

ستبت محكمة باريس في السادس من ديسمبر المقبل، في إمكانية قبول دعاوى قضائية ضد منظمات غير حكومية، ووسائل إعلام فرنسية، تحدتث عن برنامج التجسس “بيغاسوس”، متهمة المغرب باستخدامه.

وخلال جلسة إجرائية أمام الدائرة الإصلاحية الـ17، الثلاثاء، أشارت النيابة العامة الفرنسية إلى أنها ستطلب “عدم قبول الشكاوى المباشرة”، مستندة إلى قرارات قضائية سابقة صدرت عن محكمة النقض.

وقال أوليفييه باراتيلي محامي المغرب لوكالة فرانس برس إن “المملكة المغربية لا ترفض ولا تخشى جلسة استماع بشأن عدم قبول” الدعوى، مؤكدا “عزم المغرب على مقاضاة كل من يمكن أن يدعي أنه (المغرب) استخدم برنامج بيغاسوس”.

وكان تحقيق نشرته في 18 يوليو الماضي، 17 وسيلة إعلامية دولية، قد أظهر أن برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة “أن أس أو” الإسرائيلية سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.

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