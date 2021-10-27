اعتقالات في صفوف محتجين ضد “جواز التلقيح” بالرباط

هبة بريس _ الرباط

تدخلت قوات الأمن اليوم الأربعاء حيث قامت باعتقال محتجين ضد قرار إجبارية جواز التلقيح بالرباط .

وتناقلت العديد من مقاطع ” الفيديو ” اعتقالات في صفوف متظاهرين حيث انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صور تؤكد نقل متظاهرين صوب ” كوميسيريات ” الرباط

وعلى امتداد هذا الاسبوع ، انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وجسدت ذلك بأشكال احتجاجية في كل من الرباط والدار البيضاء.ومدن اخرى

ويطالب المحتجون وقف اعتماد جواز التلقيح، رافضين الخطوات الحكومية في هذا الاتجاه، مؤكدين حق الاختيار بين التطعيم وعدمه على المستوى القانوني والأخلاقي.

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