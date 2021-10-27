عشرات الأشخاص يحتجون بطنجة رفضا لالزامية جواز التلقيح (صور +فيديو)
هبة بريس _مكتب طنجة
احتشد عشرات الأشخاص عشية اليوم الأربعاء 27 أكتوبر،بساحة الأمم وسط مدينة طنجة ، للاحتجاج ضد قرار الزامية جواز التلقيح لولوج الاماكن العمومية والشبه عمومية وبعض الفضاءات الخاصة
ورفع المحتجون شعارات رافضة لقرار الزامية جواز التلقيح، مطالبين بالفصل بين قرار”الجواز الصحي ” وحرية أخذ اللقاح ، قبل أن تتدخل القوات العمومية وتعمل على تفريقهم .
وطالب المحتجون في تصريحات صحفية ، من الحكومة الغاء قرار الزامية اعتماد جواز التلقيح واصفين الخطوة بأنها “غير دستورية ” لافتين أنهم أحرار في أجسادهم .
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تعليق واحد
افهم تسطى! واش هده الأقلية الرافضة للتلقيح ولجواز التلقيح تريد أن تفرض رأيها على الأغلبية الملحقة؟ بل إنها ادا لم تلقح فسوف تهدد الكل و تحدث انتكاسة لا قدر الله بدلك نرجع إلى نقطة الصفر واش هدا الناس عندهم شي عقل واش بغاونا نرجعو للحجر الصحي واش معرفينش بلي شحال من الناس فقدوا الشغل ديالهم بسبب الإغلاق والحجر الصحي.