عشرات الأشخاص يحتجون بطنجة رفضا لالزامية جواز التلقيح (صور +فيديو)

هبة بريس _مكتب طنجة

احتشد عشرات الأشخاص عشية اليوم الأربعاء 27 أكتوبر،بساحة الأمم وسط مدينة طنجة ، للاحتجاج ضد قرار الزامية جواز التلقيح لولوج الاماكن العمومية والشبه عمومية وبعض الفضاءات الخاصة

ورفع المحتجون شعارات رافضة لقرار الزامية جواز التلقيح، مطالبين بالفصل بين قرار”الجواز الصحي ” وحرية أخذ اللقاح ، قبل أن تتدخل القوات العمومية وتعمل على تفريقهم .



وطالب المحتجون في تصريحات صحفية ، من الحكومة الغاء قرار الزامية اعتماد جواز التلقيح واصفين الخطوة بأنها “غير دستورية ” لافتين أنهم أحرار في أجسادهم .

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