إخلاء محطة قطارات في باريس بعد إنذار بوجود قنبلة

2021-10-27 / 7:47 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أجلت السلطات الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، المئات من المسافرين الذين كانوا ينتظرون على رصيف في محطة الشمال، في العاصمة باريس، بعد بلاغ بوجود قنبلة، لكن السلطات عثرت على طرد مشبوه.

وذكرت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية على حسابها الرسمي على تويتر، أن التنقل عبر محطة الشمال تعطل بطلب من السلطات الفرنسية بعد العثور على حقيبة متروكة.

وأوضحت الشركة أن عودة التنقل عبر المحطة سيكون في الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي).

ومن جانبه، أوضح التلفزيون الفرنسي أنه تم العثور على طرد مشبوه في المحطة، بعد بلاغ بوجود قنبلة، مشيرا إلى أن قوات إزالة المتفجرات هرعت إلى الموقع.

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