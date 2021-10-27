بوريطة يستقبل وفدا عن اللجنة اليهودية الأمريكية

هبة بريس _ الرباط

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، وفدا يمثل اللجنة اليهودية الأمريكية.

وأوضح المسؤول عن الشؤون السياسية داخل اللجنة اليهودية الأمريكية، السيد جيسون إيزاكسون، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن المحادثات مع السيد بوريطة ركزت بشكل خاص على الاستقرار الإقليمي والسلام وأهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب الذي يعد ” دولة ذات أطول علاقة دبلوماسية مع بلدنا ” والتي ” تتقاسم القيم ذاتها ” مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن أعضاء الوفد تباحثوا مع بوريطة حول ” المصالح المشتركة بين جاليتنا والشعب المغربي وكذلك سيادة المملكة على الصحراء المغربية “.

وأكد إيزاكسون أن المغرب “طبع التاريخ” بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال التوقيع على اتفاقات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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