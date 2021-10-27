الكلاب الضالة تغزو طرفاية ومطالب بتدخل الجهات المختصة

2021-10-27 / 7:22 مساءً
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هبة بريس - اشعبان لحبيب

على شاكلة الأبقار التي تغزو شوارع الهند، أضحت الكلاب الضالة تغزو شوارع مدينة طرفاية،حيث تعيش المدينة منذ أخر حملة قامت بها الجهات المختصة منذ حوالي الشهر تقريبا، على وقع انتشار كبير للكلاب الضالة، التي باتت تهدد حياة الأطفال والنساء خصوصا بكورنيش المدينة، ما جعل العديد من المواطنين يعبرون عن تذمرهم من هذا الوضع حسب ما عاينته عدسة هبة بريس.

حيث شهد كورنيش المدينة، والذي يعد المتنفس الوحيد للأطفال والعائلات، انتشارا واضحا للكلاب الضالة “الصورة”، التي تؤرق بال زوار شاطئ المدينة المتخوفين، من أن تتسبب عضاتها خاصة للأطفال في إنتشار بعض الاوبئة أو الأمراض الفتاكة كمرض “داء الكلب” المعروف بـ”الجهل”.

وأكد عدد من المواطنين، بمدينة طرفاية والذين استفتيانهم في الأمر جراء انتشار الظاهرة، أن هذه الكلاب الضالة تنتشر بشكل يدعوا إلى القلق، إلى جانب أبواب بعض المقاهي و المؤسسات التعليمية، ما يشكل خطرا على حياة المارة.

وشدد سكان المدينة، على أن انتشار هذه الكلاب يتسبب في تشويه صورة المدينة، منوهين بالحملة التي قامت بها الجماعة الحضرية، الشهر الماضي حيث تم قتل حوالي 160 كلبا ملتمسين، من السلطات المحلية التدخل العاجل لأجل تخليص كورنيش المدينة من سطوة الكلاب المتشردة.

وطالب بعض زوار الشاطئ، الذين تحدثوا للجريدة بضرورة تدخل المكتب الصحي الجماعي الجديد، لوضع حد لانتشار هذه الظاهرة لتفادي تسببها في إلحاق الأذى بالمواطنين وبث الهلع في صفوفهم، وكذا التأثير على جمالية المدينة.

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