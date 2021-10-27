سليمان الريسوني

تأجيل جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني لـ3 نونبر المقبل

2021-10-27 / 7:16 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قررت هيئة الحكم في قضية الصحفي سليمان الريسوني في مرحلتها الاستئنافية والتي تجري أطوارها بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير الجلسة الثانية التي عقدت اليوم الأربعاء إلى يوم 3 نونبر المقبل.

وقال مصدر هبة بريس ريس ان التأجيل جاء بعد طلب دفاع الريسوني تأخير الملف لإعداد ملف الدفاع .

وتم الحكم على سليمان الريسوني، ابتدائيا بخمس سنوات حبسا نافذا، بينما غاب عن جلسة النطق بالحكم، وعن مجموعة من جلسات محاكمته.

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