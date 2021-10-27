الرباط.. نبيلة منيب تشارك في وقفة احتجاجية ضد جواز التلقيح

2021-10-27 / 6:32 مساءً
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هبة بريس _الرباط

بعد منعها من دخول البىلمان قررت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن حزب الإشتراكي الموحد المشاركة اليوم الاربعاء، في وقفة احتجاجية بالرباط للمطالبة بإلغاء جواز التلقيح.

ويعرف ان العناصر الأمنية منعت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، من الدخول البرلمان بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.

واحتجت منيب زوال يومه الأربعاء، أمام بوابة البرلمان، على قرار منعها للمرة الثانية، مشيرة أنها تحمل اختبارا للكشف عن فيروس كورونا سلبي “PCR” جديد.

وأكدت منيب، أن من حقها الدخول للبرلمان لحضور جلسة مناقشة قانون المالية، لافتة أن عددا من البرلمانيين دخلوا باختبار “PCR” وآخرين دون مراقبة.

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‫23 تعليقات

  3. انت بطل بألف رجل فهي استطاعت أن تظهر للحكومة الجديدة على رفضها التام عن جواز التلقيح مع تضامنها للشعب المغربي بكل عباراتي جزاك الله خيرا على ماقمت به تجاه المغرب…

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