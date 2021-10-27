الرباط.. نبيلة منيب تشارك في وقفة احتجاجية ضد جواز التلقيح

2021-10-27 / 6:32 مساءً
4
هبة بريس _الرباط

بعد منعها من دخول البىلمان قررت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن حزب الإشتراكي الموحد المشاركة اليوم الاربعاء، في وقفة احتجاجية بالرباط للمطالبة بإلغاء جواز التلقيح.

ويعرف ان العناصر الأمنية منعت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، من الدخول البرلمان بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.

واحتجت منيب زوال يومه الأربعاء، أمام بوابة البرلمان، على قرار منعها للمرة الثانية، مشيرة أنها تحمل اختبارا للكشف عن فيروس كورونا سلبي “PCR” جديد.

وأكدت منيب، أن من حقها الدخول للبرلمان لحضور جلسة مناقشة قانون المالية، لافتة أن عددا من البرلمانيين دخلوا باختبار “PCR” وآخرين دون مراقبة.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
11

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of سفير اليابان بالرباط : المغرب شريك موثوق لليابان في إفريقيا

سفير اليابان بالرباط : المغرب شريك موثوق لليابان في…

2021-10-27 / 8:51 مساءً
Photo of اعتقالات في صفوف محتجين ضد “جواز التلقيح” بالرباط

اعتقالات في صفوف محتجين ضد “جواز التلقيح” بالرباط

2021-10-27 / 8:21 مساءً
Photo of عشرات الأشخاص يحتجون بطنجة رفضا لالزامية جواز التلقيح (صور +فيديو)

عشرات الأشخاص يحتجون بطنجة رفضا لالزامية جواز التلقيح (صور…

2021-10-27 / 7:55 مساءً
Photo of الكلاب الضالة تغزو طرفاية ومطالب بتدخل الجهات المختصة

الكلاب الضالة تغزو طرفاية ومطالب بتدخل الجهات المختصة

2021-10-27 / 7:22 مساءً
Photo of تأجيل جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني لـ3 نونبر المقبل

تأجيل جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني لـ3 نونبر المقبل

2021-10-27 / 7:16 مساءً
Photo of وزارة تنفي إصدار أي بلاغ بشأن التوظيف

وزارة تنفي إصدار أي بلاغ بشأن التوظيف

2021-10-27 / 6:38 مساءً
Photo of بنموسى يطلع على واقع قطاع التربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة

بنموسى يطلع على واقع قطاع التربية والتكوين بجهة الرباط…

2021-10-27 / 6:16 مساءً
Photo of أزيد من مليون و 263 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من مليون و 263 ألف شخص تلقوا الجرعة…

2021-10-27 / 5:17 مساءً
Photo of تسجيل 398 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 398 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-27 / 4:25 مساءً
Photo of نصبوا على شخص في مبلغ 90 مليون سنتيم.. توقيف 4 أشخاص بالبيضاء

نصبوا على شخص في مبلغ 90 مليون سنتيم.. توقيف…

2021-10-27 / 2:57 مساءً

‫4 تعليقات

  1. السلام عليكم هذه الناءبة المدعوة منيب لماذا لا تؤدي دورها النيابي و تدافع على غلاء المواد الغذائية للمواطن البسيط هل لانها مسألة لا تهمها بقدر منعها من البرلمان لعدم حيازتها على جواز التلقيح؟ام أن كل واحد كيديها فجيها لضاراه، لماذا هذه الأنانية المفرطة؟ الجواب هو أن المواطن لا يهمهم بل مصالحهم الشخصية و تحويل الشعب الى قطيع يتبعهم لقضاء مصالحهم دون أن يسأل حسبي الله و نعم الوكيل خلاصة القول أن منيب بغات البوز

  2. اهدوا تسطاو وفقدوا صوابهم ! واش بغاونا نرجعوا الحجر الصحي. والاغلاق ومنع السفر و التنقل واش نساو باللي الناس فقدوا الشغل بسبب الجاءحة.

  3. لها حق في الدخول الى قبة البرلمان ولا احد بمنعها من حق ممارستها المهنية على علم انها مصحوبة باختبار للكشف عن فيروس كورونا (PCR).وهذا دليل قاطع .اماجواز التلقيح لاعلاقة له .

  4. عوض الاحتجاج على الزيادة في أسعار عدد كبير من المواد تركز هذه “المناضلة” فقط على جواز التلقيح واذا كان لديها ما يكفي من المال لتقديم فحص PCR كل يومين تفاديا لدخول البرلمان فجل الممتنعين عن اللقاح ليست لديهم هذه الإمكانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق