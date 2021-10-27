الرباط.. نبيلة منيب تشارك في وقفة احتجاجية ضد جواز التلقيح
هبة بريس _الرباط
بعد منعها من دخول البىلمان قررت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن حزب الإشتراكي الموحد المشاركة اليوم الاربعاء، في وقفة احتجاجية بالرباط للمطالبة بإلغاء جواز التلقيح.
ويعرف ان العناصر الأمنية منعت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، من الدخول البرلمان بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.
واحتجت منيب زوال يومه الأربعاء، أمام بوابة البرلمان، على قرار منعها للمرة الثانية، مشيرة أنها تحمل اختبارا للكشف عن فيروس كورونا سلبي “PCR” جديد.
وأكدت منيب، أن من حقها الدخول للبرلمان لحضور جلسة مناقشة قانون المالية، لافتة أن عددا من البرلمانيين دخلوا باختبار “PCR” وآخرين دون مراقبة.
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4 تعليقات
السلام عليكم هذه الناءبة المدعوة منيب لماذا لا تؤدي دورها النيابي و تدافع على غلاء المواد الغذائية للمواطن البسيط هل لانها مسألة لا تهمها بقدر منعها من البرلمان لعدم حيازتها على جواز التلقيح؟ام أن كل واحد كيديها فجيها لضاراه، لماذا هذه الأنانية المفرطة؟ الجواب هو أن المواطن لا يهمهم بل مصالحهم الشخصية و تحويل الشعب الى قطيع يتبعهم لقضاء مصالحهم دون أن يسأل حسبي الله و نعم الوكيل خلاصة القول أن منيب بغات البوز
اهدوا تسطاو وفقدوا صوابهم ! واش بغاونا نرجعوا الحجر الصحي. والاغلاق ومنع السفر و التنقل واش نساو باللي الناس فقدوا الشغل بسبب الجاءحة.
لها حق في الدخول الى قبة البرلمان ولا احد بمنعها من حق ممارستها المهنية على علم انها مصحوبة باختبار للكشف عن فيروس كورونا (PCR).وهذا دليل قاطع .اماجواز التلقيح لاعلاقة له .
عوض الاحتجاج على الزيادة في أسعار عدد كبير من المواد تركز هذه “المناضلة” فقط على جواز التلقيح واذا كان لديها ما يكفي من المال لتقديم فحص PCR كل يومين تفاديا لدخول البرلمان فجل الممتنعين عن اللقاح ليست لديهم هذه الإمكانية