في الصورة شكيب بنموسى

بنموسى يطلع على واقع قطاع التربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة

2021-10-27 / 6:16 مساءً
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هبة بريس _الرباط

قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى اليوم الاربعاء، بزيارة ميدانية إلى عدد من المؤسسات التعليمية بعمالة سلا، اطلع خلالها على واقع قطاع التربية والتكوين بالجهة.

وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الزيارة شملت كل من مدرسة النصر الجماعاتية بجماعة السهول وثانوية الحسن الثاني التأهيلية بمقاطعة احصين والثانوية الإعدادية عبد العزيز أمين بجماعة العيايدة، إضافة إلى مدرسة المنتزه 2 الابتدائية بجماعة سيدي بو القنادل.

وقدمت للوزير والوفد المرافق له، على هامش هذه الزيارة، معطيات حول واقع قطاع التربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة ، والتي همت التعليم الأولي وبرامج الدعم الاجتماعي والبنية المادية والتربوية والبشرية، كما تم إطلاعه على مؤشرات التمدرس بالجهة وبالمديرية الإقليمية لسلا وتطورها بالأسلاك التعليمية الثلاثة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021.

وتندرج هذه الزيارة، حسب البلاغ، في إطار رغبة الوزير نهج مقاربة الإنصات للفاعلين التربويين وانتظاراتهم وتطلعاتهم وكذا المعاينة الميدانية للمؤسسات التعليمية والوقوف عن قرب على الحقائق من أجل تعزيز جودة المدرسة العمومية.

كما تشكل هذه الزيارة “مناسبة للوزير، ليس للاطلاع على سير العملية التعليمية التعلمية، فحسب، بل أيضا للتواصل والتفاعل المباشر مع الفاعلين التربويين، وتقدير المجهودات المبذولة من طرف جميع نساء ورجال التعليم الذين يعملون في الميدان، باعتبارهم الركيزة الأولى لإنجاح الإصلاح التربوي وتحقيق جودة التعليم المقدم لبناتنا وأبنائنا”.

وأشار البلاغ الى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يعتزم تخصيص فترة كل أسبوع لتنظيم زيارات إلى المؤسسات التعليمية طيلة فترة ولايته.

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